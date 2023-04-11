缺蛋造成民怨，媒體人張禹宣直言，蔡政府官員中，能夠不斷突破下限的非農委會陳吉仲莫屬，升格又升官就是生不出雞蛋。農委會的預算在他任內，已經從1200億暴漲到1900億，但面臨缺蛋卻冥頑不靈雙手一攤，厚顏聲稱缺蛋會持續到明年，還會常態化，要每年從國外進口雞蛋。但農委會真正本務根本不在於確保消費者購買無虞，而是確保農民生存發展，直批透過進口一途打擊國產農業是本末倒置，恐將導致惡性循環。

張禹宣今(11日)在臉書發文提到，如今缺蛋問題嚴重，屢屢號稱不戀棧權位，會負起責任。最後卻只看見陳吉仲為了農委會升格農業部，自己終於變部長喜極而泣，再度上演哽咽大戲，然後下一秒立刻告訴你，缺蛋恐怕要持續到明年。然而，一直「同進退」一直「升官」的陳吉仲，什麼也解決不了，誰也奈何不了他。但可怕的是，農委會的預算在他任內，已經從1200億暴漲到1900億，未來升格農業部後只會暴增不會減少。

「但多花了700億，卻只買到了陳吉仲的厚臉皮！」張禹宣指出，從農產品價格頻傳崩跌，產銷配置不均、盤商剝削基層農民，甚至是肉類價格暴漲，外銷管道失靈，種種問題只有更糟，沒有絲毫精進。就連缺蛋問題，農委會依然冥頑不靈，不聽外界諫言，從養雞戶到蛋雞的培植數量著手，解決根本的供需不均。直接雙手一攤，厚顏的聲稱缺蛋問題會持續到明年，毫不遮掩主政的無能，反倒聲稱缺蛋的問題將會常態化，台灣蛋雞就是不夠，所以要每年從國外進口雞蛋。

張禹宣強調，最後這些舉措，非但要花人民大把的公帑，無法雨露均霑的結果，將增加廠商間的分配不均，更加的惡化產業鏈，同時對於產地蛋價的價格抑制，加上進口雞蛋的打擊，只會讓蛋農的數量持續銳減，養雞意願更加降低，導致本土產量越來越少的惡性循環。可笑的是，農委會真正的本務根本不在於確保消費者購買無虞，而是確保農民的生存發展，透過進口一途打擊國產農業，是本末倒置，更是外行中的外行。

張禹宣直言，只要陳吉仲甘淪政治打手，徹底將農委會到農業部綠化為黨服膺，做好這個黨企盼的真正要務，不管如何改朝換代，下台的絕對輪不到他。最後升格又升官，就是生不出雞蛋。