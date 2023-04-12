蔡麥會後引來共軍進行3天圍島演習，美方也派出P-8A海神式巡邏機進行偵查。前立委郭正亮10日在《全球大視野》節目指出，對美方來講，這次演習絕對是大好的情蒐機會。大陸這次演習的想定非常清楚，就是對台灣直接的軍事行動，制空、制海及制訊息權，這些都是將來渡海作戰的最關鍵，後面的陸戰隊、陸軍都還是其次，真正決定的關鍵就在這三天演習內容之內。而實際上發動時可能3小時、10小時，整個制空制海就結束。

介文汲表示，看了很多報導，山東艦大概3月底就在西沙群島和南海一帶，進行例行的操演，當時他是一個航母戰鬥群。除了所謂的補給艦，那個叫查干湖號，那個有4萬7千多噸，還有4到5艘的護衛艦，中間包括055、052D、054都有。可是7、8日到我們台灣的東南水域的時候，那時只有2艘，一個就是補給艦查干湖號，另一個就是054A導彈護衛艦。但是一般航母出巡的話，水面下一定有核子攻擊潛艇，1到2艘。

「這次大陸對台灣的三天演習，他的想定非常清楚，就是對台灣直接的軍事行動！」介文汲強調，他要制空、制海及制訊息權，這些都是將來渡海作戰最關鍵的。後面的什麼陸戰隊、陸軍，都還是其次，真正決定的關鍵，就在這三天演習內容之內。而且不是三天，因為他是演習。

「實際上演練的時候，可能3小時，甚至10小時，這整個制空制海就結束了！」介文汲指出，這對中國大陸來講，是有確定想定的一場軍事演習，是一個周密的軍事演習，不是匆促成軍，而是大陸攻台想定的最具體的一次模擬！上次裴洛西來，那還只是封島，這次是軍事行動！

介文汲提到，對美方來講，這次絕對是大好的情蒐機會，「但只發現一架P-8A，我都覺得，實際上可能不只這些！」他一定全方位地情蒐，因為這就是一個實戰演練。將來如果發生狀況，中國大陸要渡海作戰，這次演習就是一個最好的情蒐機會，因為整個的戰略戰術都在裡面。