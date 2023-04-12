啦啦隊女神林襄近期竄紅成為話題女王，未料近日受邀上《飢餓遊戲》，收視率不增反跌，引來外界質疑她的人氣是否不如以往。今(12日)又有媒體報導，近日有間寵物咖啡廳看上林襄的新聞性，開價3小時酬勞上看30萬，卻因故突然取消，求證林襄經紀人，對方已讀沒回。

林襄近日因加入經典女孩，吸引了一票日本粉絲，不僅到東京出席活動，還被點名替日本高爾夫精品球衣全球品牌代言，未料最近工作表現「卡關」傳聞一波接一波，她先是和峮峮合體受邀上節目《飢餓遊戲》，沒想到錄影時變成「遊戲黑洞」，猜歌遊戲卻半首都沒答對，收視率表現還不如預期。

據知，有工作人員透露，林襄現身的那集節目收視率下滑到1.26%，下一集沒林襄反而攀升到1.47%，引來外界好奇是否林襄曝光度過高，導致收視率疲乏，而中視回應：「對於收視表現，電視台原本每一集就會與製作單位進行討論或檢討，但不會把收視問題歸咎於任一位來賓身上」。

無獨有偶，後來又傳出林襄被某歌手邀請拍MV當女主角，經紀人答應後錄影時間卻一改再改，導致拍攝工作人員不爽，索性換角。今據《自由時報》報導，林襄負面新聞又多一件，傳聞有寵物咖啡廳開價26萬邀林襄出席3小時活動，車馬費和妝髮成本可另外報，酬勞上看30萬，卻破局不知原因，而林襄經紀人近日也發文感慨，林襄早期常被廠商嫌棄「沒質感」，幸好近年走出困境，也讚林襄一路以來的高EQ，「總是能優雅面對每一個否定」。