作家黃大米昨天分享當年考聯考的心得，坦言當時很努力念書，最後仍沒考上台大，讓她感嘆的說「現實與夢想就是差距這麼大！」貼文引起網友討論，美女主播劉芯彤則開玩笑說，她自己考不上台大，但交了好幾任台大畢業的男友，這樣也算是另類的「上」了吧？

作家黃大米昨在臉書上分享，高中成績很差，看了許多勵志書，某次去台北特別繞去台大校門口拍照，想學勵志書中的主角，將照片洗出來以後，放到書桌上激勵自己用功讀書，最後成為聯考黑馬，成功考上台灣大學，讓許多瞧不起她的人跌破眼鏡。

黃大米表示，她在台大校門口拍照後就回家準備聯考，但最後她去報了「重考班」，讓瞧不起她的人都不感到意外，只能說現實與夢想的差距這麼的大，我重考了2年還是3年，總之就是很多次。不過「小時不佳，也許可以大時了了，大隻雞慢啼。」

貼文引起網友討論，「我兒子滿月前住過台大加護病房，現在他的口頭禪就是『已經上過台大醫科了啦！不要強求成績』」、「真的好勵志」、「我上不了台大，但常常進去吃小木屋鬆餅」。

而美女主播劉芯彤深夜也留言，「我忘了說，我考不上台大，但我交了好幾任台大畢業的男友。這樣也算上了吧？」吸引百人狂讚，而黃大米也回應說，夜間「上」台大，比日間上台大容易多了，夜間「上」上台大是體力與魅力，日間上台大是智力。