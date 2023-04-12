厄瓜多驚傳駭人聽聞的兇殺案，3名女性不僅慘遭殺害，遺體還被埋在河邊，如今身分曝光分別是女歌手、模特兒以及大學生，消息曝光後，讓當地民眾對兇手殘忍的行凶手法掀起議論。

綜合外媒報導綜合外媒報導3名死者身分分別是22歲模特兒Nayeli Tapia、21歲女歌手Yuliana Macías，以及年僅19歲還在就讀大學的Denisse Reyna，據悉3人相約到海邊後，便與家人失去聯繫，行蹤就此成謎，直到漁民在河邊聞到惡臭味後，立即通知警方進行調查，才在河邊挖出三人遺體，也讓這起凶殺案因此曝光。

Asesinos despiadados. Tres jóvenes desaparecidas en #SantoDomingo fueron encontradas s!n vida. Nayely Tapia, Yuli Macías y Denisse Reyna estaban enterradas en una zona rural de Quinindé, #Esmeraldas. pic.twitter.com/eBvx9FKxWe — LaHistoria (@lahistoriaec) April 8, 2023

3人被發現穿著泳衣陳屍河邊，由於雙手被綁住、嘴巴被摀住，導致無法發出聲音對外界求救，致命原因則是慘遭割喉殺害，根據一位不具名人士透露，從住宅的監視畫面發現3名女子行蹤前，曾相約2名男子私下碰面，由於不排除2名男子涉案可能，如今已經展開追查，希望能將兇手繩之以法，讓整起凶殺案早日水落石出。