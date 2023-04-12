女星許瑋甯是義大利混血，擁有白皙皮膚和深邃五官，近期忙與賀軍翔、林依晨合拍新劇《不夠善良的我們》，而忙錄的工作被媒體直擊在拍攝現場哈欠連連，她憔悴的身影也隨之曝光，今12日凌晨她一甩無神模樣在社群上傳「撐鼻孔」照，讓粉絲驚嘆女神也有搞怪一面。

許瑋甯今（12日）凌晨在個人Instagram分享多張自拍照，並寫下「Good night」向粉絲道晚安，同時在IG限動發出2張片，其中一張是她瞪大眼睛、撐鼻孔的搞怪照，讓粉絲看到她活潑的一面，而其他美照則引來好友陳喬恩留言回覆：「大漂亮。」，兩人的互動讓粉絲敲碗求合作。

許瑋甯凌晨發出搞怪照。（圖/許瑋甯IG）

許瑋甯的黑白照引來大批網友浮誇式留言「我連夜跑到羅浮宮外痛哭，警衛問我為什麼在這裡哭，我哭著把許瑋甯的自拍照片給警衛看，警衛看了也痛哭，哭著說找到了羅浮宮丟失多年的藝術品」、「剛剛被樓下的住戶罵了，她們說我在陽台澆花的水天天往她們衣服上撒，衣服都乾不了，只有我知道那不是澆花的水，而是我每天想你流下的淚水」，粉絲的熱情留言及按讚，讓這篇則PO文衝上近6萬人觀看。

而邱澤與許瑋甯登記結婚一年多，兩人工作邀約仍不間斷，女方忙於拍攝《不夠善良的我們》，而邱澤正好處於短暫休假空檔期，先前受訪時，邱澤曾透露自己近期當起家政夫，有空就做做家事，「我會洗碗、洗衣服、把廚房弄乾淨、整理東西，讓她回來有個乾淨舒服的環境。」讓許瑋甯收工後回家好好放鬆，作息也會特別配合對方，表現出體貼的一面，夫妻倆的互動讓許瑋甯才能在凌晨呈現自己美好的一面。