劉青雲在《神探大戰》的演技有目共睹，已獲獎無數。（圖／中新社）

許冠文眾望所歸拿下最佳男配角獎。（圖／中新社）

第41屆香港電影金像獎頒獎典禮於16日晚上在尖沙嘴文化中心舉行，其中最令人注目的，是已經第7度叩關影后的鄭秀文，今年終於以電影《流水落花》拿下人生首座香港電影金像獎影后，解鎖人生成就、翻轉演技不行的標籤。鄭秀文上台時流著淚激動表示，自己離影后從來都是遙不可及，已是天后等級的她，仍在思考如何精進演技。

更具有意義的，是由劉德華頒獎給鄭秀文，兩位天王天后從《孤男寡女》、《瘦身男女》等無數的經典港片都扮演情侶，早就是觀眾心中的銀幕情侶，現場劉德華頒獎時對鄭秀文告白說：「沒什麼跟妳講，只想跟妳說我愛妳！」並送上大大擁抱，留下歷史瞬間。

影帝部分則獎落《神探大戰》劉青雲，是他繼2007年《我要成名》及2015年《竊聽風雲3》後，第3度在香港金像獎稱帝，他致詞時說：「如果大家有夢想，只要肯努力，夠長命，夢想就有天就會成真。」同時他感謝鏡頭前的觀眾、看港片的朋友，表示：「掌聲、噓聲我都會接受，因為總好過無聲！」

今年的男配角由《風再起時》許冠文奪得，他表示這個獎是他一輩子來，首次不是靠搞笑奪獎，他說：「只要夠膽試，什麼奇蹟都會發生！」相較於許冠文的眾望所歸，演出電影《飯戲攻心》的王菀之則是爆冷奪最佳女配角，她致詞時希望大家能繼續支持她拍戲。

而最佳新演員獎，由《白日青春》的小演員林諾奪得，該獎由新出爐的奧斯卡影后楊紫瓊頒發，她感謝大會給予這次機會，讓她可以親口向香港觀眾道謝，她稱自己很適合頒新演員獎，因為她第一次獲得的電影提名，就是1985年以《皇家師姐》入圍第5屆香港電影金像獎最佳新演員，盼望能夠薪火相傳。