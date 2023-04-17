台中捷運綠線將於4月25日通車滿2周年，累計運量突破1700萬人次，台中捷運公司特別推出「YA！TOGETHER」活動，市長盧秀燕表示，4月25日當天只要持電子票證刷卡進站，並對著收費閘門上方立牌比「YA」手勢，就享有全線免費搭乘的優惠，歡迎上班、上學及沒有體驗過中捷的民眾一同來體驗。

中捷公司17日在捷運綠線市府站舉辦「台中捷運通車2週年」記者會，盧秀燕宣布，4月25日當天，民眾只要比「YA」並持電子票證刷卡進站，即可免費搭乘，因為「2」和「YA」的手勢一樣，盼藉此慶祝中捷通車2周年生日快樂。

盧秀燕強調，4月25日當天刷卡不扣錢、不扣點，過卡只是要統計有多少人搭乘，這就好像芝麻開門一樣，藉由比「YA」的手勢，希望大家一起慶祝中捷「YA！TOGETHER」。

除了當天免費搭車，中捷歡慶2周年舉辦「比YA免費坐捷運、吃燒肉、遊日本！」活動，中捷公司表示，4月25日當天搭捷運不但不用錢，只要當天晚間12點錢下載中捷APP並加入捷粉專區會員，綁定425搭中捷所持電子票證，即有機會抽獎，獎項包括華航日本來回雙人機票及屋馬燒肉雙人套餐10組。

盧秀燕表示，台中捷運綠線是全台興建最久的捷運，2年前通車後適逢疫情嚴重，2年來累計運量突破1700萬人次、今年3月更打破單月份106萬人次，獲得市民滿意度達93％。