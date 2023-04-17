阿傑（左起）、雷艾美、蕭志瑋、莊凱勛。（三立提供）

莊凱勛透露因為拍戲導致聲音沙啞。（三立提供）

「金鐘視帝」莊凱勛及《上山下海過一夜》主持人雷艾美、蕭志瑋、阿傑今（17日）出席改版記者會。莊凱勛透露多年前到四川海拔6000多的山上拍攝廣告，結果遭到10多隻狼群包圍，「每隻狼都有半張桌子大，好在製作單位德國人們有準備很多設備，守護大家繼續拍，還提醒說不能對到眼，那次爬山真的有嚇到」。

他說，那次工作在當地停留10天，光是在山上就待了4、5天，「有天大雪紛飛，有安排特殊的特技人員要負責甩尾，但我後來自己來，因為雪地太滑根本不用甩，連睫毛都是大雪。」

《上山下海過一夜》改版後，會不會感到壓力？唯一女主持人的雷艾美表示不會，「我很期待每次的來賓，很多觀眾可能沒有露營爬山經驗，希望透過這樣的形態企劃讓更多觀眾加入登山露營陣容」。莊凱勛羨慕的說：「我們在山上的知名度都不及艾美，很多山友經過都先認出艾美 ，或者說『你們在拍什麼，都是帥哥美女捏』。」

莊凱勛今現身，聲音明顯沙啞，他解釋前幾日拍戲從中午拍到凌晨5點，「那天的戲要跑、要叫、追逐，通常是睡一天就好，但拍到天亮，來不及恢復。」