萬能的鳳小岳（右）受到網友讚賞。（TVBS提供）

《光露營就很忙了》首播就受到討論。（TVBS提供）

林心如、楊謹華等光小姐的實境節目《光露營就很忙了》於16日首播，收視最高點落在林心如與楊謹華搶完床位後，姐姐們都在露營車裡吹冷氣，鳳小岳喊「不是來露營嗎，吹什麼冷氣呀」，要姐姐們出來跟他玩。

鳳小岳得知收視高點落在他「吐槽」姐姐們時，開心表示：「許願跟大家再一起去山上不要吹冷氣的露營。」總製作人林心如笑說：「收到許多朋友觀眾反饋有被我們療癒，但大家是不是比較想看我們吃苦。」

節目中，林心如打羽毛球揮空的片段也造成網友熱議，發球障礙的反差萌與平時大家心目中形象落差極大，林心如笑說：「在還沒玩這個羽毛球遊戲之前，不知道自己打得這麼差，大部分都可以打到球的。」是否想找機會雪恥？林心如笑說：「繼續鎖定就知道了。」鳳小岳是第一次露營的唯一男生，受到網友們讚賞很萬能，他謙虛的表示：「跟大家一起去露營、交流相處都很愉快，希望下次唯一男生，可以再多一些福利。」

網友討論熱度持續攀升，於社群、論壇平台分享「光聽姐姐們聊天就好療癒」、「心如姐的羽毛球真的笑爆」，也讚賞唯一男生鳳小岳「很萬能好賢慧加分」。今（17日）也公佈《光露營就很忙了》與HTC VIVERSE合作，推出第一個由節目延伸元宇宙空間的「光露營就很忙了-穿越恐龍時代」上線，觀眾們除了觀賞節目之外，也能到VIVERSE元宇宙世界探索體驗。