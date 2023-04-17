迎來「循環杯元年」，全台第一個跨業別、跨通路循環杯大聯盟今(17日)宣布成立，全家攜手社會新創組織環海淨塑，邀6大產業高層出席，宣示共創便利環保生態圈的決心。 （全家提供）

7-11放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，更有點數優惠和相關品項折扣。（7-11提供）

世界地球日就在本周，為迎接「循環杯元年」，全台第一個跨業別、跨通路循環杯大聯盟今（17日）宣布成立，由全家便利商店攜手社創組織環海淨塑，邀連鎖超商、咖啡店、早餐店、速食店、手搖飲、餐飲業各大品牌高階主管，共同出席活動並宣示響應政府「淨零政策」中的「生活轉型」目標，為全台消費者提供免費借還、跨產業別的循環杯服務，預計至年底前，民眾可於北中南各地超過700處據點，體驗「甲店借、乙店還」的便利環保新服務。

本次永續循環杯大聯盟，不僅召集全家、萊爾富、OKmart、頂呱呱等業者共同響應，更將觸角擴大到法規以外的產業，包含連鎖咖啡cama café、早餐店Q Burger、等。民眾借用循環杯，僅需透過手機加入環海淨塑Line官方帳號「塑環真循環杯行動」後，簡單3步驟「一定位、二掃杯、三確認」即可完成；同時，全家投入超過300萬元的行銷資源推廣循環杯，並與新創環保組織RE-THINK合作倡議，設計簡單易懂的文宣品宣傳循環減塑的價值，並無償共享予所有聯盟業者使用，不僅有助於跨產業門市夥伴教育訓練，更讓民眾可一次上手。

此外，為鼓勵民眾使用循環杯，環海淨塑與聯盟業者進一步舉辦聯合推廣活動，即日起至6月30日止，只要在8大品牌據點中，借用循環杯、購買飲品、如期歸還，即可享有「循環杯聯盟．好禮歡樂送」1次抽獎資格，使用愈多次、中獎機率越高，獎品超過70項，更有機會獲得5千元購物金與百杯咖啡的獎品。而全家身為聯盟中通路據點最多的成員，更加碼於地球日前夕21日舉辦一日限定活動，當天上午10點起至全台440家全家指定店舖買飲品並借用循環杯，前25位民眾即可享有Let’s Café中杯美式只要10元的綠色優惠價。此外，為讓永續走入每個人生活，6月30日前至全家借用循環杯，每天都可享有Let’s Café特濃拿鐵半價。

7-11同樣響應世界地球日，呼應全球低碳飲食潮流，透過產學合作，期能藉由創新農業生技技術替環境永續、低碳飲食與消費者共同實踐地球永續。自4月19日起7-11全新推出全台超商首顆「低碳植米飯糰」，將國立屏東科技大學王裕民教授組成跨領域研究團隊所研發「低碳植米」商業化應用。「低碳植米」利用創新農業生技培育，藉由系統化大數據庫分析、以益生菌加有機質肥料於水稻灌溉，強化水稻根系，活化農田生態系的永續環境農法，顛覆以往傳統灌溉栽培方式，種植過程較一般水稻可省下30％的用水量。

7-1同時放大「綠色優惠」推廣低碳飲食，自4月19日起超過百項低碳商品享有折扣或是OPEN POINT點數優惠，包含天素地蔬系列商品、現蒸地瓜、光合沙拉、水果、植物奶飲品等，全台77間門市複合經營的「天素地蔬複合店」也同步於4月19日至5月2日展開指定商品任選2件85折活動。此外7-ELEVEN更首度攜手OATLY植物奶於OPEN POINT APP舉辦「OATLY x CITY系列」集點送活動，合作開發「地球隨行杯」、「文青小提袋」、「亞麻輕便袋」等可重複使用的實用小物。