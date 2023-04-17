鄭芯恩欣賞Teddy的癡心，默默陪伴對方身邊。（TVBS提供）

鄭芯恩陪Teddy海邊散心。（樂昕娛樂提供）

鄭芯恩和Teddy在公園拍戲，冷到抖腳。（TVBS提供）

男團「機智男孩IT BOYZ」即將於28日推出最新數位單曲〈我可以〉，17日搶先在TVBS 八點檔《加油喜事》第三季「守住愛情」以片尾曲曝光，4位男孩鍾岳軒、黃柏峰、鄭豐毅和陳彥廷首次參與選曲，從8、9首歌裡票選出〈我可以〉，舒服、陽光的曲風展現出不同於過往較為動感的一面。

鍾岳軒透露這次他負責歌曲一開始的進歌，因音調比較高，得大聲唱出來，如何避免聽起來像在吵架是最大的挑戰。鄭豐毅笑說：「最大的挑戰就是他，因為岳軒被老師抓去定調，負責導唱，我們都要跟隨他的步伐，真的很辛苦。」

鍾岳軒與鄭芯恩先前在《機智校園生活》以「安凌CP」獲得粉絲喜愛，被問看到女方和Teddy在《加油喜事》的互動有什麼感想，鍾岳軒瞬間戲癮上身，故作哽咽、眼泛淚光地說：「祝福她，希望她好。」鄭豐毅開玩笑說：「自從芯恩接了《加油喜事》，岳軒都睡不好。」陳彥廷、黃柏峰也起鬨要遞衛生紙讓他拭淚，4人一搭一唱十分逗趣。

台德混血美女鄭芯恩分別與鍾岳軒、Teddy兩位帥哥合作，被問《機智校園生活》陳安民(鍾岳軒 飾)和《加油喜事》維托(Teddy 飾)，哪一個最接近她現實生活中的理想型，她說兩個角色的個性很好，真要選的話，比起嚴肅的維托，會考慮風趣的安民，相處起來稍微輕鬆、開心。

鄭芯恩飾演的辛琦珊陪伴暗戀失敗的維托(Teddy飾)，除了在海邊談心，還在公園抖腳、大吃冰淇淋，互動可愛又浪漫。但拍攝當下卻不若畫面呈現的輕鬆，Teddy爆料拍攝當天氣溫很低，工作人員拿著暖爐和反光板在旁邊待命，拍攝時兩人一邊吃冰還要一邊抖腳，甚至冷到全身都在抖，他直喊：「好辛苦啊！」