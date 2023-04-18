星宇航空4月26日起將插旗北美航點，開航前與7-ELEVEN聯手出擊，4月19日推出11款濃郁鮮食。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空4月26日起將插旗北美航點，開航前與7-ELEVEN聯手出擊4月19日，推出濃郁鮮食「美式紅醬BBQ肉丸餐」、「爆汁熱狗堡」，美式甜點「經典波士頓派」、「經典布朗尼」，輕巧方便「凍乾冷萃咖啡」「蜂蜜鬆餅餅乾」等，一口氣推出11項美式系列食品，全台7-ELEVEN門市都能買得到。大啖「美」食的同時，更有機會抽中星宇航空洛杉磯經濟艙來回機票。

星宇航空2020年起與7-ELEVEN合作推出多款異國聯名商品，本次以美國為主題，推出高達11款重磅美食。「美式紅醬BBQ肉丸餐」以完熟番茄與芳香食材熬醬，搭配香氣逼人的美式煙燻醬及口感扎實的牛肩背肉丸；「美式爆汁熱狗堡」以美國經典調味，番茄醬、黃芥末醬、酸黃瓜醬及碎紫洋蔥，加上墨西哥辣椒增添豐富的口感與新鮮風味，包覆著受歡迎的統一原味熱狗。

甜點則推出不敗美式風味「經典布朗尼」，使用來自比利時的佳麗寶巧克力，蛋糕體軟綿、外層酥香，搭配核桃更顯口感豐富；「經典波士頓派」，香草籽拌入柔軟蓬鬆的蛋糕，內餡使用北海道中澤鮮奶油與法國鮮奶油完美融合，加入清爽的柑橘香氣；「TREE TOP加州甜心雙桃果茶」，選用美國加州當地生產的水蜜桃及櫻桃，完整果實去籽後真空濃縮成果汁，搭配溫潤的錫蘭紅茶香甜可口；「TREE TOP檸檬冰茶」，使用台灣檸檬原汁，保留原始香氣的酸甜滋味。

星宇表示，4月26日即將飛航洛杉磯航線，以全新Airbus廣體客機A350執飛，開航初期每周6班，並將於6月份起每日飛航。插旗北美首個航點為星宇航空一大里程碑，攜手7-ELEVEN提前推出驚艷全場的聯名美食，為旅客的洛杉磯之旅暖身。