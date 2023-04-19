四方客運以經營電動巴士為主，在台中市擁有13條公車路權，17、18日68位駕駛中有29位集體請假，造成4成班次出現異常，截至今天中午為止245、243及249線還未恢復。台中市議員林祈烽今天怒批，市府若早就掌握，為何昨天的罷工還發生，市民權益受損要跟誰討？台中市長盧秀燕則回應，會再跟業者溝通，並盡力控制在最小影響範圍內。

林祈烽今天定期會時詢問市府，在四方客運司機罷工前是否掌握情資？有跨局處出面協調嗎？當初跟業者簽訂的契約中，記點及扣補助款對市民沒有任何幫助，市民苦等不到公車，上班族全勤獎「飛了」，市府若已有掌握應該提早讓市民知道，並想辦法不要再發生。

交通局說明，四方公司今日發車班次目前除245路有1班次未發車、243路雙向有部分班次及249路雙向有部分班次無法發車情形外，其餘路線發車均正常。針對四方客運公車昨日擅自脫漏班行為，交通局強調，將透過自動稽核系統按契約規定每漏一班就開罰5000元，開罰金額已超過30萬元。

盧秀燕表示，台鐵是百分百國營事業都可能會罷工，對於四方公司昨日傳出客運司機罷工情形，市府昨天一早就協助協商，昨天中午就已恢復載客，市府會再繼續溝通業者，一定不能再延誤司機薪水，這個非常重要，市府會盡力控制在最小影響範圍內。

有關四方公司傳出勞資爭議，勞工局表示，今天已派員至該單位實施勞動檢查，據該單位表示積欠工資已於昨日發放，但若確實有延遲發薪情事，將依違反勞動基準法第22條規定處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，另，目前發車率回復到90％，員工離職4人，月底預計再離職10人，勞工局會持續督促該單位應依勞動基準法相關規定辦理。