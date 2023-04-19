兒盟希望能籌募穩定的「弱勢兒少脫困基金」，透過經濟補助和兒盟專業社工的家庭訪視輔導工作，維持弱勢孩子身心和生活的穩定，更讓這些遭逢逆境的家庭也能感受到社會的溫暖。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

據兒盟2022年服務的876個家有未成年孩子的逆境家庭為例，平均一個家庭每月總收入不到3萬元，一家人每月生活支出高達3萬5000元以上，在挖東牆補西牆、負債累累的狀況下，也有35.7％的逆境家庭飲食不穩定或營養不均的問題。

據調查指出，超過三成（33.0％）的逆境家庭面臨孩子托育教育相關的困境，近28.3％有醫療需求或健康的問題，除此之外更有23.3％弱勢家庭孩子居住環境品質堪慮。

兒盟董事長林志嘉指出，持續提供需要幫助孩子們所需的協助，是兒福聯盟努力的目標。在長年的服務跟調查研究中，看到孩子們在成長過程中的各種困境，包括：沒辦法好好吃飯的餐食困境、因為家庭因素無法正常受教的學習困境、被迫生活在環境不佳的居住困境，以及無法擁有健康必須承擔龐大醫療費的醫療困境。

兒盟執行長白麗芳說，兒盟發起募款行動，主要觀察到疫後通膨世代下對弱勢家庭帶來的嚴重衝擊，收入沒有增加，甚至因為工作不穩定而減少，加上家中需要扶養人口，包括年幼的孩子和長者又比一般家庭來得多，物價不斷上升讓基本開支節節上升，連基本生活都無法維持，甚至要舉債維生，也因此需要幫助的家庭和孩子數似乎也越來越多。

以兒盟扶助的逆境方案弱勢家庭為例，由2020年的712位兒少成長到2022年1720位；2022一整年各方案服務的弱勢孩子也累計達6607位，但疫情後的勸募工作越來越困難，盼透過這次的募款行動，能夠號召更多的小額捐款的支持，希望能籌募穩定的「弱勢兒少脫困基金」，透過經濟補助和兒盟專業社工的家庭訪視輔導工作，維持弱勢孩子身心和生活的穩定，更讓這些遭逢逆境的家庭也能感受到社會的溫暖。

捐款可洽兒盟基金會官網。