鄧安寧導演出席范云杰告別式。（蔡嘉紜提供）

范云杰導演的各界友人趕來送他最後一程。（蔡嘉紜提供）

范云杰導演的各界友人趕來送他最後一程。（蔡嘉紜提供）

家屬感謝公視送的范云杰近年部分作品DVD供親友留念。（蔡嘉紜提供）

知名導演、編劇范云杰本月6日因腸炎引發敗血症，病逝於台北榮總，享年54歲。家人19日在桃園市立殯儀館為他舉行告別式，包括鄧安寧導演、傅國良導演、藝人喜翔、李興文、王自強、賴薇如、蘇意菁、辛甘、戴若梅等幕前幕後的演藝圈友人都到場送他最後一程。范云杰的妹妹范心怡代表家屬感謝親友不辭辛勞、無畏風雨地參加哥哥的告別式，「他的一生雖然短暫，因為有各位的關照而豐富多彩⋯⋯」。

范心怡難過表示，「直到今日，我們才不得不接受他已遠離的事實，期待他擺脫病痛折磨後，在另一個世界，終能心無罣礙自由自在」。她說，哥哥住院期間曾希望能以身示疾，讓大家有感於因果業力而說出「阿彌陀佛」或開始對健康戒慎恐懼，「身為家人，在不捨之餘，也希望各位能留意身體健康，畢竟那是有人求而不得的恩賜」。

家屬特別感謝公共電視用心為范云杰準備了他近年來的部分作品DVD提供給家人好友們留念。與范云杰共事10多年、情同兄妹的製作人蔡嘉紜也感傷表示：「云杰的好人緣，有很多曾經合作的工作伙伴也都到了現場陪祂走完最一程，真的很感謝大家。」

范云杰曾執導過公視人生劇展《尋人啟事》、《寒武紀》、《本願路》及大愛電視台《海海人生路》、《指尖的溫暖》、華視電視電影《寸尺》等經典作品，是工作人員眼中的暖男導演。他自小便考驗不斷，承受比一般人更多的身體病痛折磨，國小時曾戰勝骨肉瘤還登上國際醫學期刊，20年前也在未使用葉克膜的情形下打敗心肌炎。

近幾年身體健康狀況不佳必須固定洗腎，深受慢性病所苦，今年農曆年前因身體不適住院，中間曾返家過年，過完年又住院，在血液腫瘤科查不出病因，後來發現胃潰瘍非常嚴重，最後病情惡化，發現大腸也潰瘍、大量出血，醫師評估開刀成功機率低，家人沒有讓他開刀祈禱奇蹟再現，可惜這次他沒有撐過來，因敗血症而離世。