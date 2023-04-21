張孝全這季將變成嫌疑人遭搜查。（Netflix提供）

李沐再次演張孝全女兒，親子關係將更深入。（Netflix提供）

張孝全、李沐主演的Netflix獨家影集《誰是被害者》第一季成功以懸疑的劇情、專業的辦案與鑑識過程及演員們精湛的演技席捲亞太觀眾，將續拍第二季消息釋出後也不斷備受關注。

第一季拍攝已時隔4年，對於重新回歸詮釋角色「方毅任」，張孝全表示：「我覺得時隔4年再回來拍攝《誰是被害者》對於方毅任也經過了4年，對他還是有種很熟悉的感覺，但卻也很陌生，其實對我來說是有點緊張的，因為感覺這一次的狀態其實跟上一季是很不一樣的，因為馬上就要開始拍攝了，我非常期待，也希望一切順利。」

《誰是被害者》中張孝全詮釋患有亞斯伯格症的鑑識官方毅任，與李沐飾演的江曉孟為父女，延續著第一季，第二季兩人的平靜生活將捲入一場全新的殺人案中。方毅任更被列為最大嫌疑犯，他冒著一切風險去證明自己的清白，並試著再次與女兒重歸於好。

張孝全也分享第二季的方毅任相當不同，第一季是聚焦在找女兒延伸出相關的事件上，但這一季更多回到了方毅任的本身、他在人際關係上的困境以及進步和努力，張孝全表示：「第二季方毅任被捲入殺人案，在故事裡面他一直不斷的遭遇到非常多的問題，自己也變成最大的嫌疑人，在這過程裡不只是在案件上，在他的人際與家庭也都有很大的挑戰，這一次相對來說我覺得更複雜一些，也有更多的柴米油鹽醬醋茶、比較生活面的事情，當然就案件上來講還是非常精彩。」

《誰是被害者》第一季成功以江曉孟一角獲得關注受封為「怪物新人」並奪下第55屆金鐘獎最具潛力新人獎的李沐對於回歸第二季也表示：「很期待拍攝，同時也覺得很緊張，能夠飾演一個角色兩次是非常幸運的事情。我很珍惜曉孟這個角色，也很期待與她一起成長。」

而第二季擴大的世界觀與劇情的全新發展，李沐也表示：「這次曉孟在故事裡有許多挑戰，其中一個就是增加和爸爸相處的時間，有了更多日常的對手戲，讀劇本的時候非常緊張，希望能呈現給觀眾這幾年來父女的相處與摩擦！」