甲狀腺亢進的病人一定要定期追蹤並按時服藥，才能避免發生甲狀腺風暴。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

李麗青醫師建議，甲狀腺亢進的病人應減少攝取高碘食物（如海苔）及刺激性食物。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

醫師李麗青提醒，20-50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，如有症狀一定要盡早就醫。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

甲狀腺亢進的病人一定要定期追蹤並按時服藥，才能避免發生甲狀腺風暴。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

李麗青醫師建議，甲狀腺亢進的病人應減少攝取高碘食物（如海苔）及刺激性食物。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院提醒女性注意 甲狀腺亢進不治療 小心風暴檢恐喪命

謝明俊／苗栗報導

甲狀腺亢進是常見的甲狀腺疾病之一，病人若診斷後沒有接受治療，則可能導致「甲狀腺風暴」，造成心臟衰竭、甚至死亡。苗栗大千醫院新陳代謝科醫師李麗青特別提醒，20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，罹病者一定要定期追蹤治療並按時服藥，才能避免發生「甲狀腺風暴」。

李麗青進一步說明，甲狀腺亢進是體內甲狀腺素生產過多所造成，症狀有心悸、手抖、緊張、怕熱、體重減輕、排便次數增加、月經異常等，部分病人會合併有脖子腫大或凸眼等狀況。造成的原因大多是葛瑞夫茲氏病，當自體免疫出現失調時，身體會不斷產生抗體，刺激甲狀腺賀爾蒙分泌，造成甲狀腺賀爾蒙過多的狀況，主要好發在20至50歲的女性，另外，毒性結節性甲狀腺腫、甲狀腺炎、或服用過量甲狀腺賀爾蒙、含碘物質，也會引起甲狀腺亢進。

李麗青指出，若甲狀腺亢進沒有接受治療，容易發生體溫快速上升，出現發燒、心跳過快、心律不整、呼吸困難，嚴重甚至引發心臟衰竭、死亡等後果，也就是「甲狀腺風暴」。因此，她建議，病人一定要配合醫囑服用藥物治療，並定期追蹤檢查。

除此之外，甲狀腺亢進的病人在飲食上應減少攝取高碘食物(如海帶、海苔、紫菜及營養補充品)、刺激性食物(如咖啡、茶)，才能避免心悸、手抖、失眠等症狀加重。