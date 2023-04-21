接手照顧19名寄養童，彭湘明、陳錦平夫妻獲選績優寄養家庭。(屏東家扶提供)

屏東家扶寄養家庭彭湘明、陳錦平夫妻，今年獲頒衛福部表揚績優寄養家庭，兩夫妻擔任寄養家庭達21年，期間從未中斷照顧寄養童；57歲陳錦平溫和有耐心、56歲的彭湘明堅毅有責任，兩人育有一對兒女，其中小女兒自幼便與寄養童共同成長，看到父母親辛勞及寄養童的需求後，主動攻讀兒童身心及復健科，現已是一名語言治療師，持續為有需要孩童付出專業能力。

彭湘明、陳錦平迄今照顧過19名寄養童，這些孩子有腦傷、中度智能障礙、唇額裂、過動症、發展遲緩、癲癇、熱衰竭體質的孩子，這些困難高需求的孩子，未讓夫妻退卻，讓人看到無私的愛與偉大。

陳錦平表示，自己的孩子是托保母照顧而認識寄養服務，後來與夫討論決定辭掉工作，專職家庭主婦照顧自己子女，同時參加寄養家庭訓練，增加自己的親職知能。

2002年那一通屏東家扶的安置電話響起，就無怨無悔地照顧來到家裡的每名寄養童；面對肌力不足的遲緩童時，除了尋求早療協助外，也會主動添購昂貴輔具來強化訓練。

若是照顧過動症的孩子，也會每日陪伴在住家附近跑跳宣洩精力；當寄養童有意願學習獨輪車時，也不在乎自己年紀及體能負荷量，仍陪伴一起學習，即使過程中不斷跌落，但為了建立寄養童堅忍毅力及陷入困境時勇於面對的精神，還是起身拍拍衣袖撐起笑容，正是兩夫妻最真實的寄養服務精神。

彭湘明表示，不期不待沒有傷害，是當照顧寄養童遇上瓶頸時的自我勉勵話語，能清楚知道這些特殊的孩子是需要時間來等待成長及改變，若過於在意反而會亂了步調；陳錦平則說21年從未休息地照顧孩子，沒有不辛苦的，但能夠看著寄養童一天比一天成長就是他們最大的欣慰。

夫妻兩人認為寄養家庭可以照顧孩子一時卻不能照顧他一輩子，只有把握共同生活的每一刻，讓孩子可以安穩的在充滿愛與關懷下成長、茁壯，這樣就彌足珍貴了。