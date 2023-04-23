有感於去年首度舉辦的「台中市民野餐日」活動受到熱烈歡迎，台中市府建設局將於5月7日舉辦第二屆野餐日活動，日前並公布台中市民野餐日主題曲，是由台藝大畢業、主修聲樂的施少庸作詞作曲，透過歡快輕柔的音樂，邀民眾帶著「親愛的人」到台中野餐。

建設局長陳大田表示，市府去年籌辦第1屆野餐日活動，受到民眾熱烈參與，今年進一步設計專屬主題曲，盼讓民眾在春天聽到這首歌，就知道又要「相揪」到台中各地的美樂地公園野餐了，「台中市民野餐日」已成為城市品牌一環，是市民生活的一部分。

陳大田表示，今年野餐日將於4處公園同步登場，且各個場地都有不同的特色主題，像是中央公園將規畫飛行野餐區、親子野餐區等5大主題，葫蘆墩公園主打「山系野餐」風格，鰲峰山公園主打「吾居無塑」風格，坪林森林公園主打「親愛的我Pet你-毛小孩慶生會、食農教育」主題，民眾參加野餐活動全程免費。

陳大田強調，活動現場規畫有輕音樂表演、毛小孩健檢及兒童好讀故事媽媽閱覽等活動，部分活動還會贈送限量精美禮品，邀大家來放鬆身心，也呼籲參加活動的民眾響應低碳環保愛地球的概念，減少使用一次性垃圾，並確實做到垃圾不落地、隨手做環保。