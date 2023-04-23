林子閎將首次與海外粉絲近距離見面。（TVBS提供）

疫情解封，林子閎的海外粉絲見面會開始啟動，首站將於5月7日在東京舉辦，接著是6月24日的首爾場，上月東京場門票一開賣即刻秒殺，首爾場VIP門票前天開賣也已全數售罄！聽到門票秒殺完售，林子閎說：「非常驚訝，同時也很緊張，第一次跟日韓粉絲這麼近距離的見面，擔心語言不通沒能好好表達，讓粉絲失望！」

男團出身的林子閎演出WBL系列影集《永遠的第一名》、《第二名的逆襲》後人氣激升，其中更增加大量國際籍粉絲。除了接連在台灣茁劇場《綠島金魂》及新戲《沒有你依然燦爛》擔任男主角，海外工作邀約也接踵而來。上個月他才從馬來西亞、新加坡拍完電影返台，接著5、6月又分別在東京、首爾舉辦粉絲見面會，林子閎的人氣隨著疫情一起解封。

這次東京、首爾兩場見面會由WBL製作團隊「有意思國際傳媒」及日本A·R·A及韓國W-Story主辦，TVBS協辦。林子閎將大秀歌藝回饋粉絲，現場也祭出超多寵粉福利；

林子閎之前SpeXial團員風田，和《綠島金魂》導演北村豐晴都是日本人，和夢多也因為戲劇合作過，他笑說：「日本人的幽默感都很特別，腦洞大開的那種，很喜歡跟他們聊天。」私下他也是日本動漫迷，最喜歡的動漫影集是《烙印勇士》、《天元突破》和動漫電影《普羅米亞》，他說：「這三部動漫的製作團隊很厲害，《烙印勇士》的作者過世了，是一部永遠等不到結局的漫畫，留下滿滿遺憾。」

對於首場東京粉絲見面會，林子閎很期待，「之前都是跟家人去旅行，感覺去日本已經是很久以前的事了，我最喜歡吃日本食物，像是壽司、生魚片，這次去要吃爆各式拉麵，秋葉原也是一定要去朝聖一番的！」