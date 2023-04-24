影》地牛翻身！台東今晚共3起地震 畫面曝光

地牛翻身，台東今天晚間9點14分起陸續發生3起地震，最大的芮氏規模4.2，不少台東民眾說好晃，搖到頭暈了，台東縣消防局表示目前未接獲相關災情。

台東今晚9點14分、35分、37分陸續發生有感地震，分別為3.3、4.2、3.1，有民眾出示監視器畫面拍下天搖地動的一刻，有人說，當時在洗澡，一時間不知該不該往外衝？消防局指出，目前尚未接獲有人受困或地震相關災情。