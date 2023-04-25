新北市首度舉辦的「2023探旅新北—定向越野活動」第一場系列賽將於5月7日於林口區正式開跑。觀旅局表示，首場「林口場」及第二場系列賽「瑞芳場」報名已滿，第三場系列賽「新店場」，即日起至6月3日開放報名，「新店場」賽事當天，將邀請到知名馬拉松女子百傑好手蔡昀軒與參賽民眾一同在碧潭開跑，當天將沿著碧潭堰旁穿越和美山，體驗登山的刺激和挑戰。

觀旅局長楊宗珉表示，今年的定向越野活動從5月至9月，每個月依序在林口（5月7日）、瑞芳（6月11日）、新店（7月16日）、鶯歌（8月20日）及八里（9月24日）等5區開跑，目前正進行第三場系列賽「新店場」的參賽報名，最後兩場的「鶯歌場」與「八里場」也分別將於5月20日及6月20日開放報名，每場活動限額400名。

觀旅局表示、有興趣的民眾請上「iBodyGo就是愛動」搜尋「2023探旅新北定向越野」報名。每場次都有提供競賽組與體驗組，讓運動愛好者和親子家庭族群都適合參與，透過定向地圖的導引，可以自由地在每個打卡感應點之間規劃自己想探索的路線，交織出獨一無二的定向旅遊體驗。