隨國境解封，旅運市場持續回溫，中華航空積極部署人力迎來榮景，年初剛完成超過百名運務員及客服人員招募，即日起又展開為期2周的各領域人員擴大徵才，包含航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台北客服人員及機師，內勤起薪41K起、機師起薪可達200K。

華航說明，本次人才招募包括資訊、人資、航務簽派、會計、客服及護理員等內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證的成績，並於華航網站報名。錄取者預計於8月分批報到，並展開共通職能訓練，依職缺進行專業訓練，訓練合格後始可加入業務行列，起薪41K起。

華航也招考航機修護專技人員，負責各機型及相關附件維修工作，除華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲等多國客戶。無經驗、無證照者皆可報考，具航機修護相關工作經驗尤佳，期待對航機維修具熱情且勇於實現自我者加入修護行列。

此外，華航全年持續招募培訓機師，大學以上畢業且不限定科系、無須航空相關工作經歷，錄取後將由公司安排至國外接受專業飛行訓練，華航歡迎守紀律、重團隊、嚮往御風而行者踴躍報名。