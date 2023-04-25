卜力藍內以《追兇12夜》勇奪凱薩獎最佳男配角。（海鵬提供）

比利時男星卜力藍內在懸疑新片《追兇12夜》飾演警探馬索，鐵漢個性中帶著率真，獲法媒盛讚「演技強大感人」，助該片掃凱薩獎6項大獎，連他自己也勇奪最佳男配角大獎。有趣的是，卜力藍內片中辦案看似嚴肅，卻不時會飆出驚人金句，一句質疑制度的話：「警察是靠寫報告對抗邪惡？」道出基層員警積怨已久的心聲，觀眾擊掌叫好、助票房飆破億。

卜力藍內浮沉法國影壇30年，近10年才真正靠電影賺到錢，自栩「老憤青」的他，曾為阻止比利時建商濫墾山坡地，索性聯合鄰居們高價買下列日市兩公頃林地，以保有繁茂樹林和山上的大教堂，急公好義個性跟片中角色如出一轍。

本身酷愛繪畫的卜力藍內，為擁有更美好生活，目前選擇住在距離荷蘭、德國邊境都很近的列日市，還和他的服裝設計師妻子艾莉莎，如願買下列日山上的一幢小屋。夫妻為阻止建商濫墾山坡地，索性「團結力量大」聯合鄰居們，以高價買下附近兩公頃土地。

建商好奇問卜力藍內買地要幹嘛？他豪氣回答：「沒要幹嘛。」並將他當導演賺來的錢，全數都投在該社區的造林計畫上，笑說自己現在「很窮」，但他更驕傲地說；「我們社區將有一萬平方米土地，永遠不會蓋房子。」電影28日上映。