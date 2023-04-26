面對國內嚴重的缺蛋危機，在國內生產不足下，農委會透過專案進口雞蛋來補足需求缺口。農委會主委陳吉仲今(26)日表示，農委會的工作是要保障農漁民收入與權益，但無論是漲價還是進口，都會被媒體刻意炒作，直言是「雞蛋的多重宇宙」。

陳吉仲今日於YAHOO TV節目「齊有此理」接受專訪，陳吉仲表示，市場平衡點確實難抓，價格太高或太低，媒體都會緊抓不放，例如雞蛋價格太低會被罵不照顧農民，太高又是不照顧消費者；當進口雞蛋來了又被說打擊國內農民，進口量不夠又被說無法補足；如果要去蓋畜牧場因為有環保問題，就會被罵為什麼要蓋？但如果不蓋要如何去增養復養？「這就是雞蛋的多重宇宙啊」！

陳吉仲指出，農民一定要有利潤可圖，不然就沒有生產動機，也就沒有雞蛋的生產，其實過去都有調度雞蛋，只是這次禽流感特別嚴重，加上進口也需要時間，「院長(陳建仁)剛上任就面臨了這麼嚴重的缺蛋問題，這可能會造成執政的失分，當然會覺得說個人根本沒有做好自己的責任」。