桃機公司26日獲報自北京飛往桃園的中國國際航空公司CA185航班上有爆裂物，立即向航警局報案，在飛機在抵達桃園機場後，塔臺安排該航機停放於接駁機坪，同時關閉南跑道，經航警登機清艙詳細檢查後，未發現爆裂物，證實為謊報虛驚一場，目前正循IP進行追查。

桃機公司26日獲報自北京飛往桃園的中國國際航空公司CA185航班上有爆裂物，立即向航警局報案，在飛機在抵達桃園機場後，塔臺安排該航機停放於接駁機坪，同時關閉南跑道，經航警登機清艙詳細檢查後，未發現爆裂物，證實為謊報虛驚一場，目前正循IP進行追查。（陳麒全攝）

航警局局長邱文亮表示，26日上午11時許接獲桃機公司通報，在桃機公司的旅客電子郵件信箱接獲訊息，聲稱中國航空公司由北京飛桃園國際機場的班機上有爆裂物，航警局立即調動安檢人員及安檢車到場，在飛停停妥接駁機坪後，先對機上105名乘客，以及15名機組人員，逐一進行安檢，但未發現任何危險物品，旅客在完成安檢後，乘坐2部接駁巴士轉往D5R候機室，接績辦理入境作業。

邱文亮指出，目前航警局正依循電子信件的IP進行調查中，因為最近很多單位都接到類似的恐嚇信件，經過查證後多是烏龍或刻意擾亂的狀況，但航警局歷次接獲相關訊息，都是用最嚴謹的態度處理，不敢掉以輕心。

另外，安檢大隊防爆員及刑警大隊蒐證人員，在旅客與機組員下機後，也馬上登機執行航機清艙安全檢查作業，在下午1時30分完成全機與旅客行李安檢，但並未在飛機上與旅客行李中有發現任何爆裂物，實為謊報，虛驚一場。

班機上的旅客表示，飛機11時30分降落在桃機，在落地後沒有滑行至空橋，直接停在機坪上，機上沒有廣播告知乘客任何情況，所以完全不知道有關機上有爆裂物的訊息，但大家都在機上等待，整個安全檢查作業大概兩個小時，不過機上的秩序良好，乘客都沒有驚慌失措或不耐煩。