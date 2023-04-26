陳冠霖劇中聽到老婆李燕聲音哭得死去活來。（三立提供）

李燕加碼感人演出。（三立提供）

李燕因為去年因經營副業保養品公司忙碌，辭演三立八點台劇《一家團圓》，如今再次歸隊演出，她表示劇組一直都有找她回去繼續演出，但因為私事忙碌，所以一直沒有機會，「很謝謝三立的包容，但這次在尾聲現身，主要是因為三立三十週年，再加上一家團圓要收尾了，絕對不能缺席。」劇組也很體貼到她公司拍攝，於是就促成這次的回娘家機緣。

李燕以靈魂現身的方式回歸演出，劇情描述Gino觀落陰讓她與戲中的老公陳冠霖兩人通靈相見。這次演出距離上次已相隔半年，她笑說：「看到攝影機架在前面，我真的覺得我就是天生吃這行飯的，很快就進入狀況。」

由於她與陳冠霖是分別在不同地方拍攝，李燕看到陳冠霖哭得死去活來，激動的一直掉眼淚的影片，心想自己也不能太冷靜，因此加碼感人演出，「自己還有戲癮，雖然忙於工作，不能長時間的演，不過還是會想要演戲，先以客串的方式過過乾癮。」

日前李燕臉書發佈她跟林則希曖昧照片，她解釋因為林則希想發抖音，自己也覺得很有意思，正巧公司也要嘗試抖音，所以就跟他合作影片，「腳本是林則希寫的，也有置入我的保養產品，剛好配合母親節的活動。」林則希還寫了吻戲，李燕說親就親，完全展現專業態度。