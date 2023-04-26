大台北百貨商場陸續添新軍，建設本業的忠泰集團深耕大直一級戰區，全新成立充滿藝文特色的「NOKE忠泰樂生活」，首年業績目標20億元；另裕隆集團籌備10年的「新店裕隆城」也將於下半年開幕，還有SOGO在大巨蛋的「遠東SOGO CITY」等，都是未來關注焦點。

新光三越進駐東區商圈的「鑽石塔Diamond Towers」。（吳奕萱攝）

NOKE忠泰樂生活全台獨家「ARTICLE NO.」，為來自洛杉磯的時尚鞋履。（NOKE忠泰樂生活提供）

繼家樂福、 ATT e Life大直店撤出後，台北大直的百貨商場又添新軍，忠泰集團以建設本業為核心，打造「NOKE忠泰樂生活」，將於本周六（29日）起試營運， 為占地面積2004坪的中型量體，地上7層地下3層，共招入95家品牌，其中全台獨家品牌17家、忠泰自營品牌15家，及全新概念店品牌67家，客群鎖定大直、內湖一帶中高收入以上，並對生活品味重視的居民，希望呈現不同的零售新風貌，首年來客目標200萬人、首年營收目標20億元。

看好市場潛力，忠泰商場打造符合國際比賽標準的「AURORA ICE RINK極光冰場」，並提供教練課程。（NOKE忠泰樂生活提供）

「NOKE忠泰樂生活」營運長郭大睿進一步表示，看好大直、內湖的消費潛力和人口密集，商場客群定位在30～45歲，喜愛親近大自然綠意，且對家庭生活較重視的客群。商場面積零售占40％（59家）、餐飲30％（28家），剩下30％（8家）作為策展和娛樂體驗，不屈就於常規的商業法則，希望打造「參與式體驗」，並積極投入「策展型零售」。此外，看好市場潛力，也投入冰上運動推廣，與國際團隊合作，打造符合國際比賽標準的「AURORA ICE RINK 極光冰場」，盼帶動更多民眾參與適合亞洲人的冰上運動，場地除可從事冰上運動，也可規劃活動展演、新品發布會等。

裕隆集團籌備10年的「新店裕隆城」預計今年9月亮相。（資料照）

另一方面，裕隆集團籌備10年的商場「新店裕隆城」，也預計於今年9月正式開幕，也是裕隆集團70周年的盛事，目前規劃B1～4樓提供誠品生活使用，面積達1.9萬坪，也是全台誠品最大店，7、8樓是威秀影城，6樓是威秀商場，5樓由新店裕隆城自己招商，預計有寶雅、NET等生活化品牌進駐。「新店裕隆城」占地面積達3.3萬坪，也將是新北最大商場，客群目標為新店、木柵、景美一帶居民，希望滿足一站式的食衣住行育樂。

遠東SOGO百貨結合大巨蛋體育館，將打造提供購物、餐飲、休閒娛樂的新地標「遠東SOGO CITY」。（本報資料照）

還有遠東SOGO在台北大巨蛋的「遠東SOGO CITY」，預計在2024年第4季揭幕，也將跳出對傳統百貨的印象，並與周邊東區的觀光人文結合，呈現不同的百貨生態，面積共約4萬2000坪，均由遠東SOGO經營。