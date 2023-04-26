今年國中教育會考5月20日、21日兩天舉行，教育部表示，中、重症考生若無法應考，今年沒有補救措施；此外，大陸考場的考試時間訂在6月3日、4日。

以下是教育部以問答方式說明關於今年國中會考的問題：

問題一：確診考生是否須要提前申請？申請的時間為何？

教育部答：快篩陽性考生可申請調整至備用試場應試。如須調整至備用試場應試，得依國中教育會考簡章「突發傷病及懷孕考生應考服務」提出申請：

1、即日起至5月20日(星期六)17：00前向考區試務會申請。

2、5月21日(星期日)逕向考場學校申請。

問題二：中、重症考生也可以不申請，直接到一般試場應試嗎？中、重症考生的特殊須求要何時提出申請？

教育部答：中重症考生可申請至醫療院所或調整至備用試場應試。

1、中、重考生如須調整至醫療院所應試，因所須服務準備期間較長且須配合醫療單位作業，請於5月16日（星期二） 17：00前向考區試務會提出申請。

2、中重考生如須調整至備用試場，得依國中教育會考簡章「突發傷病及懷孕考生應考服務」，即日起至5月20日（星期六）17：00前向考區試務會申請，或5月21日（星期日）逕向考場學校申請。

問題三：中、重症考生若無法應考，是否有補救措施？

教育部答：基於國中教育會考不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，因此今年國教育會考未有補行考試及補救措施。

問題四：大陸考場跟台灣的時間不一致，請問今年的時間及規畫？

教育部答：大陸考場比照111年國中教育會考大陸考場實施模式，以第二份難易度及鑑別度一致的試題本應試，其入學名額採外加方式辦理，不影響其自身及其他考生權益，目前考試時間訂為6月3日、4日。