新冠降級2情況仍要戴口罩 常見6大QA一次看 16:352023/04/25 中時新聞網 陳又瑞 、中時、 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莊人祥針對民眾6大問題進行解答。（指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心將在5月1日解編，指揮中心也在16時召開臨時記者會進行說明。疾管署長莊人祥針對民眾常見的6大問題，包括快篩哪裡買、陽性怎麼辦等也進行解答。 新冠降階後民眾常見問題QA。（指揮中心提供） 新冠降階後民眾常見問題QA。（指揮中心提供） 新冠降階後民眾常見問題QA。（指揮中心提供） 新冠降階後民眾常見問題QA。（指揮中心提供） 新冠降階後民眾常見問題QA。（指揮中心提供） 新冠降階後民眾常見問題QA。（指揮中心提供） 指揮中心5月1日解散 實名制快篩退場 疫苗、藥物維持公費提供 5月起打疫苗將收掛號費 醫療機構口罩令持續到月底 指揮中心5月1日解編 因疫情未休婚假要在1年內休完 #指揮中心 #解編 #民眾 #莊人祥 #降階 也許您會感興趣 推薦閱讀 指揮中心5／1解編！新冠肺炎降為第四類傳染病 16:062023/04/25 生活 新冠肺炎將降級！指揮中心明加開記者會說明 18:152023/04/24 生活 談美國人不認識民眾黨 蓬佩奧竟回「這句」！柯文哲超傻眼 11:292023/04/22 政治 友邦人民不忍了！街頭「私刑處決」13黑幫焚屍 百人圍觀怒吼 14:432023/04/25 國際 民眾插香祝壽 驚見「巨蛇盤踞虎爺上」！ 嗨喊：祂也來了 22:472023/04/23 社會 缺電警訊頻響！民眾黨批綠能轉型荒腔走板 12:482023/04/24 政治 成立近1200天！指揮中心將解散 周四舉辦終場記者會 11:472023/04/25 生活 民眾敲碗成功？ 樹林頭夜市今年有望重啟 14:492023/04/23 寶島 護海公投遭政院撤銷 謝立功：民眾黨不會缺席 14:112023/04/22 政治 隨機嚇唬等公車民眾 士林警調閱影像逮無業男 18:262023/04/24 社會 柯文哲赴雙橡園會蕭美琴 她喊壓力大：每個決定都影響國家 12:042023/04/22 政治 大甲媽文明遶境換彰化一夜安眠 民眾：希望回鑾也一樣安靜 15:052023/04/24 生活 5月起打疫苗將收掛號費 醫療機構口罩令持續到月底 16:232023/04/25 生活 治安惡化 民眾黨團批藍綠踢皮球：別讓台灣成「慶記之島」 10:472023/04/25 政治 談陳福海加入民眾黨 陳玉珍獻唱《聽海》曝他心思 12:572023/04/22 政治 新冠肺炎今降級 陳其邁：訂定兩方向因應 09:582023/04/25 生活 伊斯坦堡迎開齋節 民眾心繫災區赴清真寺祈福 09:192023/04/23 國際 指揮中心再見了！陳建仁宣布：5月1日解編 14:122023/04/25 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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