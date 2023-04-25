中央流行疫情指揮中心將在5月1日解編，指揮中心也在16時召開臨時記者會進行說明。疾管署長莊人祥針對民眾常見的6大問題，包括快篩哪裡買、陽性怎麼辦等也進行解答。

新冠降階後民眾常見問題QA。（指揮中心提供）

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