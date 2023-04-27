教育部今天表示，全國目前已可提供逾47萬個2至6（未滿）歲平價教保服務機構就學名額，112學年招生資訊公告於全國教保資訊網，家長可至「公共化教保服務專區」查詢各直轄市、縣(市)公立幼兒園招生資訊。

為打造平價托育的環境，教育部國教署增設公立及非營利幼兒園，已於去年提前達成增設3000班目標，同時積極協助各政府機關及公營事業設置員工子女非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，營造職場友善育兒環境，支持家長兼顧工作與育兒。

國教署說明，公立、非營利、準公共教保服務機構及職場互助式教保服務中心，均優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等六類幼兒，符合優先入園資格的幼兒家長，在教保服務機構招生登記前，依各直轄市、縣市政府規定，辦理身分認定作業。

如為身心障礙幼兒，可先申請各地方政府設置的特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定，並由鑑輔會視幼兒需求評估適宜的教保服務機構安置入園，有特殊教育需求幼兒的家長可至「學前特教專區」查詢各縣市鑑定安置申請作業及相關特教資源。

國教署表示，112學年教保服務機構招生已經開跑 有托育需求的家長可於招生登記時限內登記入學，如有簡章未盡事宜，也可致電各教保服務機構或向各直轄市、縣市政府教育局處洽詢招生情形，讓家中幼兒快樂上學去。