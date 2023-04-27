51連假報到，超市量販感謝祭限時登場，包括消費滿千送千點，最高享10％回饋、無印良品線上購享79折等，還有夏日新冰品登場、搭配追劇的雞啤炸雞、韓式部隊鍋等優惠，並可趁勢再採購母親節禮物，最大獎抽機車。

city’super竹北店主推微辣湯頭的「韓式部隊鍋」180元、第2件120元。（city’super提供）

即日起至5月9日至家樂福量販店、線上購物單筆滿1000元，超市、家速配滿500元，可抽YAMAHA 勁豪125碟煞版。（家樂福提供）

「PXGo！全聯線上購」明（28日）起至5月1日限時4天，分批取館祭出51連假限定優惠，包括「51感謝祭」購買分批取每滿1000元贈1000限時福利點，最高享10%回饋；「51大放價」生鮮雜貨買1送1起，還可跨店領、分次取；「51應援團」OFF COFFEE、阪急麵包購買任兩組（美式、拿鐵、阪急每組500元）加贈1000限時福利點，若使用自帶杯兌領咖啡再省8元，換算下來美式一杯只要9.4元。

全聯Picard檸檬覆盆莓甜心筒6入，特價179元。（大潤發提供）

全聯茶湯會紅豆拿鐵雪糕，特價125元。（全聯提供）

另「全聯小時達」也在51連假推出限時優惠，4月29日至5月1日輸入優惠碼「HUGHUG08」，滿1500元現折300元，同時全台共有33間小時達門市可買到MUJI無印良品，上架近200項熱銷商品，滿200元加碼贈200福利點，搭配折價券使用，相當於79折。此外，隨著天氣變暖，全聯、大潤發也陸續推出特色甜點系冰品。

city’super竹北店5月1日獨家引進韓國道地的「雞啤炸雞」。（city’super提供）

city’super看準51勞動3天連假，不少民眾會安排小旅行或在家追劇，5月1日起於遠百竹北店特別引進韓國道地的「雞啤炸雞」，以剛起鍋的炸雞配上冰涼啤酒，是韓國最流行的街頭美食；另5月1日至5月14日祭出鍋物系列第二件67折的獨家優惠，主推韓式部隊鍋。而city’super代理的ROYCE’巧克力，自5月1日起至5月16日止，逾20項商品皆有1＋1優惠。

家樂福老協珍美顏飲，原價475元，第二件5折。（家樂福提供）

家樂福在51連假持續衝刺母親節檔期，即日起至5月9日BOSCH洗碗機下殺7折起、Tefal燒烤二合一氣炸鍋下殺6折起，輝葉追夢椅也下殺6.6折起，而適逢夏日前夕，也是冷暖氣機賺優惠最佳時期，購買任一台變頻冷氣滿5000玩現折500元，搭配政府減徵貨物稅更划算；另家樂福經典補品老協珍美顏飲、白蘭氏養蔘飲、桂格低雞精都有限定優惠，指定補品滿1688元贈200元蛋糕商品折價券。