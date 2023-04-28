《玫瑰母親》法文原片名為「小兒子」，更讓人玩味（東昊影業提供）

攝於2018年，導演蕾歐娜瑟哈艾兒表示，寶寶的出生更成為她拍攝《玫瑰母親》的動力（東昊影業提供）

「除了好工作、房子、和家庭，還有什麼好渴求？其他都是雞毛蒜皮。」坎城影展競賽片《玫瑰母親》即將在台上映，電影時不時迸出虎媽金句，而結尾的一封信，更讓觀眾內心波濤洶湧，揪心又感慨。台灣電影公司選擇在母親節檔期上映別具意義，無論從兒女或父母角度觀看，都會心有戚戚焉，離開戲院帶走滿滿的想法與感念。《玫瑰母親》將在5月12日週五晚場起上映。

為了重啟人生，年輕媽媽玫瑰毅然離開祖國，帶著兩位年幼兒子移民夢想之地。單親的她扮演起虎媽的角色，甚至透過一次次約會，替自己也替孩子尋找適合的情人兼爸爸...... 玫瑰教育孩子軟硬兼施，時時提醒孩子要保持優異成績，「成為學校冠軍，讓家鄉的親人感到驕傲」，也交待年幼的孩子「不能在人前落淚，只能在心裡哭」，不忘提醒青春期的哥哥「交女朋友很好，但用功讀書更重要」、「人生中總有優先順序，你該專注在學業上面」句句都讓人發現，望子成龍不分國界。另一方面，玫瑰仍然保有赤子之心，也想和孩子打成一片，加上面對家鄉的複雜情緒和新國家的身份認同，兩位孩子最後有沒有辦法達到她的期許呢？

《玫瑰母親》分三段敘述玫瑰家庭在法國落地生根的過程，包括母子、兄弟、友情與愛情的變化，而玫瑰做的每個重大決定，都對三人的未來影響至深。最後一段，兩位孩子都已長大成人，玫瑰與兒子見面並從包包拿出了一封信，令人驚訝的內容，可說是全片最揪心的段落，替電影瞬間拉出寬廣格局，力道極強。為了避免暴雷，電影公司希望觀眾進戲院體會結尾的深深惆悵感。外媒更盛讚：「如果《媽的多重宇宙》是獻給移民父母的情歌，《玫瑰母親》就是一本悠然又令人喟歎的移民編年小說。」更讚賞本片「敏銳又纖細，毫不張揚，野心勃勃！」

曾以《沒人愛小姐》奪得坎城金攝影機獎的導演蕾歐娜瑟哈艾兒（Léonor Serraille）表示，因為認識了深愛的伴侶，才從他口中聽見了這個故事，並且驚訝移民雖然已是國家的一大中堅，但如此平凡卻偉大的家庭故事竟從未被帶進電影院。在這部作品裡，導演拋出這些問題：「什麼構成了家庭？」「母子關係的意義是什麼？」「離開故鄉成為他國居民，成長的感受為何？」她也與攝影師伊蓮婁華（Hélène Louvart）合作，曾參與知名導演如安妮華達、文溫德斯、克里斯多夫何內電影，將《玫瑰母親》拍攝出宛如小說的節奏感。