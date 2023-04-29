彰化市公所清潔隊在永樂街清理環境。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

謝謝你們！台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾隊伍今天凌晨離開彰化市，在宗教盛會的徹夜激情下，彰化市公所清潔隊員默默跟在回鑾隊伍後方，沿途清理市區環境，5小時內總計掃出4450公斤垃圾，比起往年，增加了810公斤。

彰化市公所指出，隨著大甲媽遶境回鑾隊伍進入彰化市，公所清潔隊隨即進入備戰狀態，並隨著回鑾隊伍沿途清理境垃圾。今年因為疫情的解封，朝拜及跟隨的信眾增加許多，媽祖鑾轎所到之處都受到民眾熱烈歡迎，垃圾量也較往年增加。

經今天凌晨到清晨的數小時清理後，公所清潔隊在彰化市區清理的垃圾量為4450公斤，去年清出的垃圾量為3640公斤，今年總計增加了810公斤，不過，民眾的環保意識抬頭，回收量大為增加，去年的回收量350公斤，今年則遽增為900公斤。

彰化市公所市長林世賢說，大甲媽遶境28日晚間11點多從彰化市永樂天后宮起駕後，清潔隊員於28日晚上11點30分集合，隊員也就隨著遶境隊伍路線，進行街道清掃，今年總共派出43人，從晚間約12點掃到早上5點，足足掃了5個小時。