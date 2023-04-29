名聞全台的新竹都城隍廟內小吃攤因受不了成本上漲，決定自5月1日起漲價。（陳育賢攝）

名聞全台的新竹都城隍廟內小吃攤因受不了成本上漲，決定自5月1日起漲價。（陳育賢攝）

新竹市光華國中對面的「夏一跳雞排堡早餐店」近日在臉書粉絲專頁公告降價。（摘自臉書夏一跳早餐店粉絲專頁／陳育賢新竹傳真）

名聞全台的新竹都城隍廟前小吃，因受不了萬物齊漲，在上波缺蛋危機時「認賠」守住不漲價，但近日攤商再也撐不住，決議自5月1日起「廟內」所有小吃均調漲5元；在此同時，新竹市光華國中附近1家知名早餐店則是不漲反降，含蛋商品調降5元，讓網喊「太佛了」！

新竹都城隍廟前小吃深受全台民眾喜愛，舉凡炒米粉、肉圓、蚵仔煎、貢丸湯、魷魚羹都是老饕們的最愛，今年初起的缺蛋危機，讓蛋價不斷上漲，甚至有些時候是有錢也買不到蛋，根本是一蛋難求，尤其是用量最大的蚵仔煎商壓力最大，但當時城隍廟攤商決定自行吸收物料上漲的成本，不調漲價錢。

不過，城隍廟廟口管委會近日貼出公告，指「反應成本，廟口小吃5月1日起全面漲5元」。此訊息在臉書新竹大小事社團曝光後，網友紛紛留言說，「誇張，還有這種集體漲價的？」、「抵制7天不進去城隍廟，他就跌回來了」、「這是聯合漲價可以檢舉嗎？」、「搞到只有觀光客才去吃，新竹市區要更沒落了」、「公平交易委員會還不查」。

城隍廟廟口管委會主委柳宗禮則指出，廟埕內有27間熱、熟食，以及兩家冰品、飲料小吃攤，其中，熱熟食業者都將自5月1日起所有品項漲5元，但廟外的攤商不在管委會範圍。

柳宗禮說，廟埕內的小吃有6年沒調漲價錢，但近年豬肉價、電價、工資等都漲價，尤其工資從每小時160元漲到180幾元，攤商都給到190元，大家都撐不住了，豬肉每斤也是從過年到現在漲了30元，因此大家決定調漲。

柳宗義說，他也知道此訊息一出，有網友在網路攻擊攤商，說是聯合漲價、要抵制、要告、要調查局查，這太誇張了啦，攤商因為受不了成本上漲要漲價，這也要來告、要來抵制，這太誇張了。

而在此同時，坊間也有悄悄降價的佛心業者！新竹市光華國中附近知名的早餐店「夏一跳雞排堡早餐店」近日則是在臉書粉絲專頁與店家前貼出降價公告，指「由於雞蛋價格回穩，於4月26日起含雞蛋商品調降5元。」

店家低調不受訪僅表示，蛋價原上漲到3月初1箱1360元，不過現在降回1060元，蛋價回穩了，因此調降含蛋商品。

有網友將訊息貼在臉書新竹大小事，網友大喊「竟然有降價的，太佛了」、「肯定要吃一波」、「要用行動讚賞」、「真的很有良心」、「漲價後還會調降回來的店家真的不多，給讚」。