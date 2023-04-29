5月又有一波客運停駛潮！根據桃園客運公告，5116桃園-松山機場將從5月27日起停駛；高雄客運則公告5月1日起601、601A小琉球環島接駁公車全線停駛；另新竹客運4月已有9條路線減班，5月1日起又有16條路線減班。業者表示，骨牌效應開始了，客運大停駛海嘯來襲。

桃園客運公告，5116桃園-松山機場路線因為長年虧損績效不佳，已向主管機關申請不營運獲准，將代駛到5月26日。

5116停駛讓不少網友相當唏噓。該條路線從1997年營運至今走過26個年頭，從桃園車站發車，經龜山、林口長庚、國道一號至台北松山機場，是當時桃園往返台北的精華路線，早年班次曾經密集到6到10分鐘發1輛車；然而之後由於其他國道客運以及市區快速公車陸續通車，5116的經營績效逐漸下滑，疫情則成為「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

5116營運許可證到期後轉為「代駛（營運許可證到期後因暫無其他業者接手，原業者替代駕駛）」，平日只剩2班往返；公路總局去年7月跟今年4月各自發布「桃園-台北長庚醫院」以及「桃園巨蛋-松山機場」路線評選公告，但都乏人問津。本報詢問其他客運業者是否願意接手，業者斬釘截鐵表示「不會」！自己手上的路線都丟不掉，怎會去接別人的燙手山芋。

高雄客運的601、601A小琉球環島接駁公車則是2016年2月通車，當年是為了將小琉球打造成「無塑低碳示範島」，不讓遊客只能租機車環島而設，不料現在也經營不下去了。

此外，今年4月1日起新竹客運已公告，因駕駛人力嚴重不足，調整5608、5609等9條路線發車時間；5月1日起再因竹東及苗栗地區駕駛人力嚴重不足，5608、5609等16條路線再減班。

業者表示，骨牌效應開始了，客運大停駛海嘯來襲，政府卻還在做「便宜月票就會有人搭」大夢。