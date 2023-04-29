《聽我的電波吧》找來小芝風花（右起）、片寄涼太、北村一輝、原菜乃華共演。（摘自官方推特）

26歲日本演技派女星小芝風花主演新劇《聽我的電波吧》，首集便大展機關槍罵人功力，隨即在網路上掀起話題，觀眾除了讚嘆她的演技與氣勢，更表示「這台詞量也太多」、「可以用如此氣勢加上快嘴並清楚地講完話，真的超級尊敬她」、「不會吃螺絲的小芝風花真的超強」。

《聽我的電波吧》改編自同名漫畫，描述在北海道湯咖哩店打工的鼓田美奈玲（小芝風花飾），25歲的她在被渣男分手與捲款逃走後，在酒吧喝醉並與隔壁的大叔（北村一輝飾）瘋狂抱怨，沒想到對話不但被偷錄，竟然還成為電台節目的橋段，她也因此被挖角，意外踏入從未想過的DJ人生。

提到這次飾演的「鼓田美奈玲」，小芝風花表示，就是個自由自在想做就做、暢所欲言，不會隱藏自己的角色，笑說怕失敗、無法直言且在意周圍反應的自己反而要向美奈玲多學學。為了塑造角色，小芝風花也首度挑戰金髮造型，她透露原本還擔心不適合，但意外地很喜歡這樣的造型，缺點就是「太傷髮質」，會努力做護髮等保養。

被問到是否也有叛逆的時候，小芝風花笑稱「我其實是好孩子，沒有什麼反抗期，也遵守家裡的門禁時間」，強調「因為我媽兇起來超恐怖」，有時快趕不上門禁還會馬上傳訊息給媽媽說：「可能會遲一下下」，完全就是個聽話的孩子。本月16日剛滿26歲生日的她，被問到接下來的展望時信心滿滿地表示「總之會努力工作！」並許願能在30歲後結婚、「為了將來，我現在會努力工作的」。

《聽我的電波吧》每週六在friDay影音跟播。