一名來自澳洲的留學生傳出日前誤食老鼠藥命危，家屬質疑與台灣小吃有關，引發網友炸鍋，有媒體詢問政府是否會協助家屬在台就醫；對此行政院長陳建仁表示，大家都很關心他的健康狀況，會提供他最好的協助。

陳建仁說，這位澳洲同學的中毒原因，需要有醫學專業以及相關單位來做判定，請大家不要多做揣測。

他強調，更重要的，就是讓這位同學早日得到最好的醫療照顧，讓他早日康復。