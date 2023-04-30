日本都會潮團「Nulbarich」上週來台參加「2023春浪山線●台中」的音樂活動，這是主唱JQ第一次到台中，同時也是國境解封後的首場海外演出，他坦言原先有些不安，「因為很久沒有來台灣，本來有點擔心會不會大家都已經忘記我了。」但實際演出後現場氣氛很不錯，除有不少人在試音前就在舞台前等候，也有不少人在聽到音樂後漸漸聚集、原先坐在演餐墊上的聽眾也隨後跟著音樂起身搖擺，「可以感受到大家都很喜歡音樂，也因為大家的熱情變成了一個很棒的演出，我很享受。」

Nulbarich 於春浪首日演出吸引許多觀眾隨著音樂搖擺。（春浪提供）

另外他也分享「台灣的觀眾好象比較放得開，更能夠享受整個環境氛圍。」不少聽眾會在台下隨著音樂跳舞，也會跟著台上的呼喊給予最直接的反饋，讓他在演出後接受採訪時表示「覺得台灣、台中跟我們（音樂風格）很契合，也很有默契的感覺。」此次久違來台，也讓他見到曾在2017年一起於Legacy Taipei合作的宇宙人，也讓JQ非常開心表示剛剛有去跟他們打招呼，「很想再看看他們的演出。」除見到久久不見的朋友外，他也在抵台後立刻吃到最懷念的牛肉麵，而台灣庶民美食「滷肉飯」也被列在此次來台必吃的名單當中。

Nulbarich 近期與GLOBAL WORK合作，推出全新單曲〈A Roller Skating Tour〉。（風雲唱片提供）

除在音樂方面備受肯定外，JQ也曾多次與多家時尚品牌合作過，例如近日他就與時尚服飾品牌GLOBAL WORK合作，推出全新單曲〈A Roller Skating Tour〉，曲風融入拉丁音樂元素，MV風格則與服裝相互搭配，運用清爽、略帶顆粒感的復古色調，展現輕盈的音樂、時尚風格。除分享自己的新作外，他也不吝分享此次來春浪觀察到的音樂祭時尚，過去他便曾透露台灣年輕人對於潮流敏銳度好像很高，此次來台也更加感受到與日本截然不同的時尚氛圍，「可能是因為（台灣）天氣也比較炎熱，所以整體穿著打扮也更加夏日時尚的感覺。」不少男生穿著工裝背心、女生則不吝於穿著Bra Top展現身材，同時也會用些許配件凸顯個人特色。

隨著疫情趨緩、國境解封，今年Nulbarich接下不少音樂祭的演出工作，例如即將於八月登場的SUMMER SONIC，屆時應該也會有不少樂迷到日本旅遊，JQ也特別推薦可以到下北澤的古著店逛逛，並表示現在古著風格在日本非常流行，「以前大家買衣服會去原宿，現在則是下北澤，它現在是年輕人過最潮的地方。」最後他想對台灣的樂迷們說，「請台灣的樂迷們不要忘記我們，我們會再帶著好作品回來台灣，在那之前也請聽聽我們的作品，等我們回來。」