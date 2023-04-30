中華民國工商建設研究會今與溫蘋社會福利基金會共同舉辦「快樂建研‧傳愛助學」優秀清寒青少年獎助學金頒獎典禮，嘉義市長黃敏惠（左）代表頒獎。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

中華民國工商建設研究會今與溫蘋社會福利基金會共同舉辦「快樂建研‧傳愛助學」優秀清寒青少年獎助學金頒獎典禮，雲嘉嘉地區近500位學生受惠，工商建設研究會理事長，身兼溫蘋社會福利基金會董事長的江溫良說，學生是社會的希望，多年來工商建研會結合長期致力青少年服務的溫蘋社會福利基金會共同推動傳愛助學，今年邁入第12年，受惠學生數已達5000人。

「嘉義最美麗的風景就是愛心」，江溫良特別感謝嘉義市長黃敏惠大力支持獎助學金活動，以及工商建研會全體學長姐、基金會董監事顧問、市議員張秀華、獅子會及社會各界工商團體共同愛心助學，此外，前桃園縣長吳志揚也捐贈勵志書籍、台灣白河萬里長城台灣區觀光協會聯合會總會長林務局提供旅遊券，讓孩子有機會增廣見聞，豐富人生。

黃敏惠說，傳愛助學12年來幫助學生超過5000位，有受獎的孩子長大後加入志工團隊，將溫暖傳給有需要的人，讓愛世代傳承，「這就是愛最大的力量」，尢其看到各界的支持和贊助「令人感動」。

黃敏惠說，各界溫暖的愛，不僅鼓勵弱勢家庭孩子為將來努力打拚，也幫助孩子安心、穩定就學，期待這分集結社會大眾力量的溫暖能繼續守護雲嘉嘉孩子的未來，尤其看到孩子優秀的表現，是最令人驕傲的事！