大台南小黃公車首度插旗山上區、善化區，今天由台南市長黃偉哲主持小黃公車「綠2-1」啟航典禮。黃偉哲說，小黃公車迄已超過10萬人次搭乘，對偏鄉而言，小黃公車是解決交通問題的最佳方式，之前有麻豆小朋友等公車等到睡著，未來將規畫以小黃公車、類小黃方式服務，希望不要再發生這種情形。

黃偉哲說， 台南幅員廣闊，用大公車在離峰時段載運，需耗費大量人力、物力只為了服務幾個人，客運公司肯定意願不高，即使政府補助也未必肯，因此，接下來尖峰、離峰時段將請交通局規畫更好的小黃公車服務模式，確保偏鄉民眾行的便利。

台南市長黃偉哲（左六）今天主持小黃公車「綠2-1」啟航典禮。（曹婷婷攝）

「綠2-1」小黃公車以山上區為中心，連結玉峰里、中坑仔地區、平陽里等村落，往東延伸至「豐德」站可轉乘綠幹線，往西沿市道178及178甲線，串連善化高中和善化轉運站，可轉乘火車和橘幹線。此外，沿線如善化區小新營、山上區大庄地區、新莊里等地，以往須步行10至15分鐘到主幹道搭公車，小黃公車開通後，站牌方圓1公里內都可利用「綠2-1」小黃公車預約班次到府接送。

台南市政府交通局長王銘德表示，今天開通的「綠2-1」是台南第24條小黃公車路線，涵蓋服務範圍達19個行政區，總搭乘人次上看10萬人，今年上半年第4期路線已爭取中央補助經費859萬元，目前已通車4條，還有7條路線將陸續上路，下半年計畫也已在研擬中，力拚把小黃公車開到大台南每個角落。

王銘德指出，今天啟航的小黃公車「綠2-1」主要行經山上區玉峰里和平陽里，由於該路線不在主幹道，過去只能由傳統公車以延駛或繞駛方式駛入，造成路線彎繞且班次無法增加，時間多增加20分鐘不等，改成小黃公車後，可依需求時段預約，兼能改善原有公車的營運效率。

小黃公車可預約的接送時間為每日早上6點到晚上10點，2人以上共乘，最晚須在搭車前一天下午5點前完成預約，除了預約搭乘，「綠2-1」去返程每天也有3班次可定點搭乘。小黃公車收費比照公車亦享有基本里程免費、2小時內轉乘等優惠，使用市民卡敬老卡、愛心卡均免費搭乘，今天啟航儀式在山上區天后宮舉行，即有不少民眾很期待，「以後通行更方便了！」