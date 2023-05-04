「獻禮母親節」台灣著名木雕家林正發，近日推出新作品「母子情深」，作品以臺灣肖楠木雕刻而成，他想藉此作品，表達對天下母親的愛與祝福。

林正發，因多年前嚴重車禍導致高位截癱，長年來不良於行。這8個多月來，他坐在輪椅上，以他的雙手精心雕琢「母子情深」，表達母愛的偉大和家庭情感的重要性。這件「母子情深」作品的雕刻運用了肖楠木材，這種木材具有獨特的油性和紋理，對於雕刻師來說是一個極具挑戰性的材料。油性特質使得施作變得困難，工具很容易黏在一起，因此雕刻過程格外考驗技術和耐心。

名木雕刻家林正發及其作品「母子情深」。(林正發工作室提供)

「母子情深」不僅展現了林正發的雕刻技巧，更呈現了他對於情感表達的敏銳捕捉。讓作品不僅在形態上栩栩如生，透過細膩的手法和細節的處理，成功地將母子之愛凝聚成一件作品，讓觀賞者能夠感受到其中的情感共鳴。作品的主題內容展現了一幅母牛引領小牛到水池旁邊玩耍的情景。小牛因為懼水而顯得緊張和畏縮，而母牛以慈祥的目光注視著牠，彷彿在告訴牠不必擔心，這種深厚的母子情感和家庭的溫暖透過作品得以表達。同時，作品還融入了水岸邊的老松樹主題，象徵著松樹的長青和庇蔭子孫之意義。一棵松樹枝葉繁茂的千年老松樹在水池邊，歷經風霜、歲月洗禮，滄桑堅強，非常的雄偉，有庇蔭子孫的涵義，尤其是母牛帶小牛在水邊要嬉水，更讓人感覺母愛的偉大。

林正發1968年出生在台北市萬華，自小對美術工藝特別有興趣，國中畢業因家貧而放棄就讀復興美工的夢，透過親友介紹到三義，向恩師曾國燦、曾國章習藝。六年後，林正發即贏得全國木雕賽第二名及榮譽獎，並捐出義賣作品「扶持」的所得五十萬元。不料此時竟發生意外，改變了他的一生，那年林正發剛從軍中退役下來，在返回工作地點途中，一場車禍重創胸腰椎三節，導致下半身癱瘓，從此終生離不開輪椅。「幸好老天還給我留下了雙手。」天性樂觀的林正發經過一年半的複健出院。在師傅的邀請下，他繼續完成當時的大型雕馬作品。身體讓林正發工作格外吃力，工期一拖再拖；生活上給師傅全家帶來的不便，最後他決定，開始獨立的生活與工作。

名木雕刻家林正發及其作品「母子情深」。(林正發工作室提供)

療傷復健八個月後，林正發回到三義繼續木雕工作，學徒時代曾與師兄弟合作雕製一尊十八尺二層樓高的寒山像，經日本人松谷耕策收藏，受傷後他再也無法從事大件作品，而逐漸跳脫商品化的模式，走向藝術創作之路。兩年後，林正發榮獲木雕藝術創作展優選獎後，作品陸續在國父紀念館、北、高、花蓮等地展出，曾兩度坐著輪椅參加全國殘障者技能競賽木雕組奪魁，代表國家赴澳洲參加第四屆國際展能競賽榮獲銅牌獎，更遠赴捷克布拉格，參加第五屆國際展能競賽現場示範及展出。

距離三峽金光明寺以東約六百公尺的溪東路，有家「一品一藝術中心」，櫥架上陳列著千姿百態的木、石雕刻工藝品，這裡就是國內知名雕刻藝術家林正發的工作室。林正發買下現址後，將工作室命名為「一品一」，是「一流品質品質一流」的自我期許，他的作品經國父紀念館典藏，也是國內收藏家的珍藏品。

學徒時代，林正發下工後，以閱讀禪書疏解自小離家的寂寞，本具的善根及禪學的啟發，有助他用「心」創作細膩動人的作品，一九八八年林正發的得獎之作「碩中之險」，刻的是「螳螂捕蟬黃雀」在後，全拜學禪靜坐內觀之功。林正發雖然不良於行，終身以輪椅爲伴，但他洞悉人物百態，以數年的精研雕法和敏銳的觀察，把對人性的體悟與鳴歌，細膩地刻畫於作品上，深獲藝術界好評；而他的雕馬作品，動態十足，在業界更是出了名。

名木雕刻家林正發及其作品「母子情深」。(林正發工作室提供)

他雖然坐著輪椅，卻用雙手精細雕刻，創造出「心」的世界，在木雕藝術界已然「站」有一席之地。他還發願，未來要雕刻以「佛手」爲系列的作品，祈願「摸得人間一樣平」。 值得一提的是，由於林正發的「殘而不廢」精神，以及傳神細膩的雕功，不僅在國內外屢獲大奬，他也曾多少獲得政府高層重視及奬勵。

林正發，在1995 年受到李總統登輝及行政院長連戰先生召見；2000年受到陳總統水扁及行政院長唐飛召見。