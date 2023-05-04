女星唐玲今（4日）出席醫療記者會，分享抗癌過程。由於母親節將近，她曾發文吐露大家在慶祝時，她的心其實偷偷在滴血，坦言今年同樣感傷，「我以前會暗自神傷，會埋怨拋棄我的媽媽，但發洩完就沒事了。」她說過去家庭話題一直是死穴，都默默壓抑在心底，因此有了菸癮，現在的她試著學習放下。

48歲的唐玲2019年確診胃癌，經過8次化療和切胃手術後，竟發現癌細胞轉移至4期，只好摘子宮和卵巢保命。她今在台上感慨過去太壓抑，常藉抽菸排解憂愁，揣測因此罹患胃癌，她說這和原生家庭有關，一度哽咽：「會得癌症也不是沒有原因，我的原生家庭，有家暴我的爸爸、遺棄我的媽媽，但我現在更願意分享自己內心的軟弱。」

她也提到化療後至今仍會背痛、關節痛，也會心生恐懼，但試著調整自己的狀態，多運動、更注重身心靈保養。日前到峇里島玩的她，臉書曬出火辣泳裝照，皮膚明顯曬黑，透露這趟旅遊很開心，還有豔遇，但笑說：「感受賀爾蒙流動就好，沒有想太多。」