好市多熱賣產品「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」上個月28日驗出帶有A型肝炎病毒，先前好市多已因未及時提供銷貨清單，高市衛生局先開罰了30萬元，5日衛生局宣布，經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定將開罰750萬元。

高市衛生局4月11日接獲食藥署通知美國於今年3月通報5起A型肝炎病例，經查與市售冷凍草莓有關，立即稽查好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品，經過多日檢驗，28日驗出其中1批產品（有效日期2023／09／19）帶有A型肝炎病毒陽性。

該批檢出A型肝炎病毒陽性產品，衛生局當下已責請業者提供銷貨對象清單，後續並由衛生局進行健康監測，另依法全面下架並銷毀。沒想到好市多卻未及時提供銷貨清單，衛生局火速開罰30萬。

時隔1周，衛生局經衛福部食藥署指示審酌違規事實所造成的影響規模、嚴重程度及相關情節綜合評價後，依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定，決定針對「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」帶有A肝病毒的部分開罰750萬元。

雖目前高雄尚未傳出感染個案，但衛生局仍呼籲各級醫療院所醫師診療如發現急性肝炎症狀個案，詢問有無相關飲食史並進行通報採檢；也請民眾於食用後60天期間，留意健康狀況，如出現上述相關症狀請前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。