姚蘇蓉近年旅居在馬來西亞吉隆坡。（Freshmusic提供）

小球將擔任本屆FMA主持人。（Freshmusic提供）

第16屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）4日公佈入圍名單。共有4組音樂人榮獲四項提名，恰巧均來自台灣，包含A-Lin的《LINK》專輯一舉入圍最佳女演唱人、年度十大專輯、年度十大單曲和年度大躍進；樂團大象體操以《夢境》專輯提名最佳樂團、十大單曲、十大專輯以及表彰南向發展的TAMA大賞獎；近年席捲各大音樂祭的2組樂團Robot Swing與同根生，也分別搶進十大專輯、十大單曲、最佳樂團、年度大躍進等入圍名單。

特別的是，FMA團隊本屆企劃「翻越人生山嶺故事」訪談影片，邀請戴佩妮、靜物Lisa Djaati、蘇珮卿、王彙筑現身分享他們的音樂故事，甚至淡出歌壇超過30年的東南亞歌后姚蘇蓉，也難得驚喜出現於鏡頭前；77歲姚蘇蓉當年以〈今天不回家〉一曲紅遍東南亞，近年旅居在馬來西亞吉隆坡，許久未公開露面的她，此次在FMA拍攝的影片中，除了談論當年為何會離開音樂圈，還透露現今仍會聆聽哪些後備歌手的作品，並給了一些人生智慧提點，成為本屆頒獎典禮最大驚喜彩蛋，該影片將於典禮當日曝光。

FMA過去都以線上揭獎方式公布，今年首次舉辦實體頒獎典禮，將於6月21日在馬來西亞吉隆坡的 PJPAC舉行，更邀請小球（莊鵑瑛）擔任主持人與表演嘉賓，首次參與大型典禮主持的她開心表示：「很榮幸能為FMA首次實體頒獎典禮主持，這不僅是我人生初體驗，更是第一次在馬來西亞演出。」FMA也邀請多組音樂人以表演形式擔任當晚揭獎嘉賓，包含好樂團、Haezee黃瑋昕，以及曾以〈沖一杯茶〉驚動華語歌壇馬來西亞歌手必愛與消失螢光幕許久的新加坡清新女聲心微，都將闊別多年參與盛事。

FMA今年從900張專輯和EP、8000首單曲，歷經半年試聽評選，在四月初率先公布初選名單，並透過遺珠回鍋名單篩選機制，最終產出本屆13個獎項的入圍名單。其中，最佳女演唱人特別增額到10名入圍，包含徐佳瑩《給》、A-LIN《LINK》、戴佩妮《被動的觀眾》，還有相隔13年再發片的靜物Lisa Djaati《漣漪效應》、首度挑戰母語作品的鄭宜農《水逆》、彭佳慧《我在客廳做的夢》等人將共同競爭。