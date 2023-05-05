桃園市青年事務局建立專屬青年參與公共事務的長期性志願服務隊，號召百位在地青年參加，除提供多元主題志工活動外，今年更增設3個志工小隊可依興趣加入，包括培育青年公民記者的聞青記者隊、青年局各領域職人助教的職青志工隊、培訓青年志工領袖的草青志工隊，盼以主題課程與活潑訓練，讓青年志工發揮潛能，激發對社會的責任心。

桃青志工隊過去提供單日型服務活動，為提供持續性的長期服務，今年青年局增設3支分隊，培力各分隊專業技能，擴大青年參與公共事務影響力，桃園市15至45歲青年，有志於社會志願服務者皆可參與，透過辦理多元主題的青年志願服務活動和相關課程，協助青年探索自我。第一梯次報名即起開跑至5月22日止，青年局也設有獎勵措施，鼓勵在地青年參與。

青年局說明，「聞青記者隊」預計招收30人，將採訪青年局輔導的相關團隊背後故事、將自身參與公共事務、志願服務的內容與感動，透過文字力量撰寫新聞稿或貼文，成果可發布於青年局官網或桃青參一咖社群平台，成為推動青年事務大使。培訓課程將規畫基本素養與攝影、新聞稿實務與採訪心法與走讀式見學觀摩等。

「職青志工隊」招募人數依各場域需求調整，成員將於青年局相關場域擔任活動課程助教，包括青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地、桃園設計庫等，近距離瞭解職人和創業團隊，對職場有初步認識、熟悉青年局業務，同時可協助場域與資訊設備導覽、青創課程資源導覽、活動展覽支援及日常服務台作業等志願服務。培訓課程安排各科室場域與業務介紹，以及問題解決與導覽方法等。

「草青志工隊」預計招募50人，規畫培訓成員成為菁英志工擔任志工領袖，帶領桃青志工進行各類服務活動，深入在地、探索議題，參與大型活動的志願服務。培訓課程將進行團隊力量、領導實作等。

青年局長侯佳齡表示，桃青志工隊是年輕世代扛起社會責任與公益事業的行動家，青年朋友付出熱情與創新，青年志工資源中心提供平台與專業訓練課程。今年招募人數目標突破百人，依各自興趣加入不同支隊，安排輔導課程，讓青年多元吸收資訊，對於未來職涯發展與就業，相信會有進一步瞭解，也藉擴充桃青志工能量，持續擴大桃園青年影響力。