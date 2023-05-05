國立台灣史前文化博物館南島廳動畫獲德國iF設計獎。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館南島廳動畫獲德國iF設計獎。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館南島廳入口處以動畫呈現台灣各族及馬來西亞、吉里巴斯等地南島族群多樣的創世起源神話，繼2022年獲得台灣金點設計獎傳達設計類、入圍美國ADC獎動畫類後，2023年更榮獲德國iF設計獎動畫類殊榮。

步入南島展廳，便看見串接27台55吋CD螢幕，以「世界開始的地方」開場，展出3分鐘的動畫。導演以一鏡到底的手法，將風格相異的插畫作品，連貫成1首暗藏多樣文化的組曲。內容包含台灣雅美族、達悟族、排灣族、卑南族、阿美族、馬來西亞伊班族，及吉里巴斯等地南島族群多樣的創世起源神話。

動畫是透過眾多台灣設計人才與史前館策展人共同合作的創作結晶，藉由影像拼接融合技術、以LCD螢幕呈現。史前館長王長華表示，南島廳以人類學策展結合影像創意設計，打造具國際高度的動畫作品，為史前館重新開幕開創嶄新亮點。

台灣的金點設計獎是全球華人市場最頂尖設計獎項，美國紐約舉辦逾百年的ADC獎是國際上歷史最悠久、最負盛名的設計賽事。而德國柏林的「iF設計獎」更是全球最舉足輕重的設計競賽之一，2023年更有來自56個國家、近1萬1000件的參賽作品，史前館從國際舞台脫穎而出。

史前館將於5月19日正式開幕，5月20、21日推出開幕系列活動，包含國際級的夏威夷編織工作坊、排灣族藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆的職人導覽、建築師陳哲生帶路探訪新的史前館、新設探索館體驗、直擊博物館後台特展，以及重頭戲「在這裡台灣與世界交會」開幕晚會，邀請大家重新發現不一樣的史前館。