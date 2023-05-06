彰化縣勵志中學6日成立全台第一個「勵志夢想學院」，法務部長蔡清祥挺迷途少年，現身開幕式。（勵志中學提供／吳建輝彰化提供）

彰化縣勵志中學6日成立全台第一個「勵志夢想學院」，法務部長蔡清祥挺迷途少年，現身開幕式，與現場學生相見歡，鼓勵所有迷途少年都能實現夢想，找到未來的希望，也期盼勵志夢想學院，能在全國矯正機關遍地開花，為迷途少年孕育希望和夢想。

「勵志夢想學院」在蔡清祥和矯正署長周輝煌，與多名企業家共同主持下正式揭牌，也代表為少年矯正學校開啟新頁，「勵志夢想學院」開啟「學用合一」的新篇章，實踐公私協力合力完成的實習場域。

蔡清祥表示，學生的教育、學習不能等，一般技職學校的實習工場，學生可提早體驗進入社會可能會面臨的真實情況，這對矯正少年未來就學、就業來說有很大幫助。

他說，成立並推動「勵志夢想學院」，在矯正學校史上絕對是空前創舉，也期盼未來能在全國矯正機關遍地開花，要感謝所有出錢、出力無私奉獻的企業團體及幕後功臣，讓迷路少年感受到滿滿的愛。

勵志夢想學院歷時9個月籌備今啟用，是第一個實踐公私協力合力完成的實習場域，目前已培育出首位製茶師及台灣史上最年輕的托育人員。（勵志中學提供／吳建輝彰化提供）

勵志中學在現場也展現出學生的學習成果。（勵志中學提供／吳建輝彰化提供）

彰化勵志中學表示，去年「愛的團圓飯」活動部長因公無法到場，不過其在視訊中允諾會到訪彰化勵志中學，勵志夢想學院歷時9個月籌備今啟用，是第一個實踐公私協力合力完成的實習場域，目前已培育出首位製茶師及台灣史上最年輕的托育人員，未來將持續帶領迷途少年，找到翻轉生命的契機。