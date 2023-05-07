嘉義市今天下雨了，僅溼潤地面。（廖素慧攝）

嘉義水情吃緊，今天凌晨起天降甘霖，有民眾開心半夜聽到落雨聲，民眾期待下大雨以解旱象，但間歇性的雨不大，水庫蓄水量仍1個「慘」字；自來水公司第5區管理處表示，對水庫進水沒幫助，目前有效蓄水量較去年同期有效蓄水率35.75％少約15.7％。

氣象局嘉義氣象站監測統計指出，嘉義市24小時累計雨量西區15.5毫米、東區14毫米，這波梅雨前鋒下雨可能持續至明天上午，今天下午可能有1波較大雨勢。

自來水公司第5區管理處表示，至7日上午7時統計，仁義潭、蘭潭水庫合計有效蓄水量為682.33立方公尺（20.02％），較去年同期有效蓄水率35.75％少約15.7％，減少約553.8萬立方公尺。

第5區處又指出，昨日清晨至今日清晨，水庫進水量未達1萬噸，目前水庫每日平均出水量約7.85萬噸，此波雨勢目前對蘭潭、仁義潭2座水庫進水沒有明顯助益。

目前雲林系統仍每日持續支援嘉義地區用水9.9萬噸，因而嘉義地區用水仍會維持第一階段減壓供水措施，即每天晚間10時至隔天上午6時的減壓供水。

第5區處表示，山區用水方面，此波降雨對樂野供水系統略有助益，6日樂野系統原水進水量約平均每日580立方公尺，今日上午已平均680立方公尺，但降雨量有限，仍暫無法解除山區旱象；此外，阿里山系統部分則無明顯降雨，原水進水量並未增加。